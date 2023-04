Couronnement de Charles III : le roi boude les traditions, nouveau dress code annoncé !

Être invité à un événement historique pour une famille royale signifie bien souvent qu'il doit être honoré dans la plus parfaite des tenues. Mais visiblement, pour le couronnement du roi Charles III prévu le 6 mai prochain, pas de fioritures ou de looks ultra-sophistiqués. S'il n'y aura a priori pas de claquettes-chaussettes dans l'enceinte de l'abbaye de Westminster, le nouveau Souverain a fait savoir qu'il voulait vivre avec son temps et mettre au ban les traditions ancrées depuis au moins le couronnement de sa défunte mère en 1953.

C'est la raison pour laquelle le roi Charles a assoupli le dress code des membres de la Chambre des Lords notamment. Invités, ces derniers n'auront pas à dégoter le plus beau des smokings ou une tenue de gala pour l'occasion. Tous pourront se contenter de la robe parlementaire, longue toge rouge vermillon avec un col en fourrure d'hermine blanche, la même qu'ils arborent lors de l'ouverture du Parlement chaque année. Pas de perruques ou autres détails marquants à prévoir : "Nous savions déjà que le couronnement du roi serait célébré d'une manière différente de celui de la reine Elizabeth II" a fait savoir Danielle Stacey, experte, au site Hello.

Un dress code plus souple qu'attendu qui ne devrait pas concerner que les membres du Parlement : "Il ne serait pas surprenant que les membres et les invités s'habillent de façon plus décontractée pour le couronnement du roi. Charles est conscient de la crise actuelle du coût de la vie et son désir d'avoir une monarchie beaucoup plus moderne est à prendre en compte" a-t-elle poursuivi. Outre les tenues, la cérémonie sera aussi différente en termes de temps puisque contrairement aux 3 heures enregistrées pour Elizabeth II, le couronnement de Charles III ne devrait durer qu'une petite heure avant la procession qui mènera le clan royal sur le balcon du palais de Buckingham.

Silence de plomb pour Harry et Meghan

Il ne faudra donc pas s'attendre aux tenues de gala que l'on peut voir lors des mariages royaux ! Et impossible d'avoir des indices des tenues choisies par Harry et Meghan Markle qui, pour l'instant, n'ont toujours pas confirmé (ou pas) leur venue au couronnement. Invités par mail par le roi Charles, le duc et la duchesse de Sussex auraient même imposé leurs propres conditions pour venir : un rôle aussi important que les enfants de Kate et William pour Archie, 3 ans et Lilibet, 1 an et leur place sur le balcon de Buckingham. En plus de leur avoir déjà accordé un toit à Frogmore alors même qu'ils viennent d'en être expulsés, ça commence à faire beaucoup...