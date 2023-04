Diaporama : Couronnement de Charles III : le roi boude les traditions, nouveau dress code annoncé !

1 / 21 Couronnement de Charles III : le roi boude les traditions, nouveau dress code annoncé !

Dans un petit mois, Charles III sera couronné roi

Une cérémonie que le nouveau monarque veut inscrire dans une démarche plus moderne

Pour ce faire, le dress code sera bien moins imposé que prévu

Les invités pourront porter des tenues plus décontractées qu'à l'accoutumée et les membres du Parlement ne porteront pas plus que leurs robes traditionnelles d'ouverture du Parlement

De quoi dépoussiérer les vieilles règles imposées par sa maman Elizabeth II à l'époque de son couronnement

On ignore encore quels seront les looks choisis par le reste des membres de la famille...

Le roi Charles III d'Angleterre et la reine consort Camilla Parker Bowles à la sortie du Château Bellevue à Berlin, accompagnés par le président allemand Frank Walter Steinmeier et sa femme Elke, à l'occasion du premier voyage officiel du roi d'Angleterre en Europe. Le 29 mars 2023

Les tenues des membres de la CHambre des Lords - Ouverture officielle du Parlement par la reine Elizabeth II, à la Chambre des lords au palais de Westminster à Londres le 14 octobre 2019.

