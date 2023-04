Couronnement de Charles III : Harry et Meghan ont enfin pris leur décision, grande annonce officielle !

Le prince Harry retrouvera donc son père, son frère et les autres membres de la famille royale pour la première fois depuis la sortie du documentaire et la publication de ses mémoires explosives qui ont effrité encore un peu plus les relations entre les Sussex et les Windsor. C'est un accueil a priori glacial qui s'annonce d'ailleurs pour le papa d'Archie, qui fêtera ses 4 ans le 6 mai, et LIlibet, 1 an. Le prince devrait d'ailleurs loger à Frogmore Cottage comme l'avait proposé son père Charles, en dépit de leur récente expulsion de la résidence.

Harry au balcon ?

Reste à savoir si le prince Harry, dont la venue est donc prévue en solo, aura toute sa place auprès de son père pendant le couronnement et les événements qui vont suivre. Après la messe et le service dans lequel le prince George, futur roi, sera l'un des pages d'honneur du roi, la famille royale prendra part à une procession jusqu'au palais de Buckingham où elle saluera la foule depuis le balcon. Une réunion en petit comité d'après les volontés de Charles qui ne veut pas que le couronnement soit uniquement une affaire de famille. C'est la raison pour laquelle Lady Louise, fille du prince Edward et de Sophie de Wessex, n'y aura donc pas sa place avec son frère James. Fera-t-il une exception pour Harry, dont la présence relève de l'exceptionnel ? Réponse le 6 mai prochain.