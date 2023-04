Coup de théâtre pour le couronnement de Charles III ! Un membre de la famille mis de côté, grosse déception

Les Britanniques sont en effervescence, tout comme la famille royale ! Il faut dire que le 6 mai prochain, soit dans environ trois semaines, Charles III sera officiellement couronné roi. Un événement qui n'a pas eu lieu depuis 1953 et l'intronisation de la reine Elizabeth II, restée plus de soixante-dix ans à la tête de la monarchie britannique. Alors pour organiser une telle journée, les petits plats ont été mis dans les grands. Au programme : trois jours de festivités, une cérémonie à l'abbaye de Westminster retransmise sur les télévisions du monde entier, des déjeuners de l'amitié, un grand concert au château de Windsor et un appel au bénévolat ! Mais ce n'est pas tout.

Comme pour tous les événements importants impliquant la famille royale, les membres de la Couronne britannique se réuniront au palais de Buckingham après la cérémonie du samedi 6 mai. Une procession partira donc du coeur de Londres pour atteindre le palais, endroit où les Windsor pourront saluer la foule depuis le balcon. Mais contrairement à d'autres événements comme le jubilé de la reine ou les mariages, tout le monde ne sera pas convié à prendre place autour de Charles et Camilla.

S'ils daignent un jour confirmer leur présence, Harry et Meghan ne devraient pas y apparaître par exemple. Mais une telle absence ne serait pas surprenante comparé à d'autres. Celle de Lady Louise, l'une des petites-filles préférées d'Elizabeth II notamment. Comme repéré par le journaliste et spécialiste Russell Myers dans le podcast du Mirror, Pod Save The King, la fille de 19 ans de Sophie de Wessex et du prince Edward ne fera pas partie des privilégiés à accéder au balcon : "Les documents que j'ai vus indiquent noir sur blanc qu'elle n'y sera pas." Son frère James sera lui aussi privé du moment.

Une décision en adéquation avec l'esprit de Charles

En dépit du vent de modernité que Charles III veut faire souffler sur la monarchie britannique, pas question de faire du couronnement un événement de famille où tout le monde peut briller. C'est la raison pour laquelle seuls les membres au premier plan de la famille et très actifs dans la Firme auront une place au balcon. "Le roi a été très clair sur les personnes qu'il souhaite voir représenter la monarchie. Il y a peu de place pour les sentiments, il s'agit d'un événement d'État, pas d'un événement familial" était-il annoncé. Pas de quoi faire voler en éclats les liens entre le roi et son frère Edward !