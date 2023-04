Diaporama : Coup de théâtre pour le couronnement de Charles III ! Un membre de la famille mis de côté, grosse déception

1 / 20 Coup de théâtre pour le couronnement de Charles III ! Un membre de la famille mis de côté, grosse déception

2 / 20 Charles III a imposé ses choix pour son couronnement Le roi Charles III d'Angleterre et le président allemand Frank-Walter Steinmeier, accompagnés du maire de la ville Peter Tschentscher, lors d'une visite au port de Hambourg. Cette visite a pour but d'en savoir plus sur son adoption des technologies vertes. Après l'annulation de leur visite en France, en raison des manifestation contre la réforme des retraites, le roi Charles et la reine consort sont en voyage officiel en Allemagne. © BestImage, Agence / Bestimage

3 / 20 L'événement, prévu le 6 mai prochain, ne sera pas comme toutes les autres fêtes de la famille royale Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, signent le livre d'or à la mairie de Hambourg, au dernier jour de leur visite officielle en Allemagne, le 31 mars 2023. © BestImage, Action Press / Bestimage

5 / 20 Tout le monde n'aura pas sa place sur le balcon de Buckingham après la cérémonie à l'abbaye de Westminster Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, arrivent pour une visite à Talbot Yard Food Court à Malton, le 5 avril 2023. Cette visite a pour but de rencontrer des producteurs d'aliments et de boissons afin d'en savoir plus sur leurs produits locaux. © BestImage, Agence / Bestimage

6 / 20 Lady Louise, fille de Sophie de Wessex et du prince Edward, n'aura pas sa place Louise Mountbatten-Windsor (Lady Louise Windsor) participe au "Champagne Laurent-Perrier Meet of The British Driving Society" au château de Windsor, en marge du Royal Windsor Show, le 15 mai 2022. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

8 / 20 "Le roi a été très clair sur les personnes qu'il souhaite voir représenter la monarchie. Il y a peu de place pour les sentiments, il s'agit d'un événement d'État, pas d'un événement familial." Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, reçus à la mairie de Hambourg, au dernier jour de leur visite officielle en Allemagne, le 31 mars 2023. Le couple royal était accompagné du président allemand Frank-Walter Steinmeier, sa femme Elke Büdenbender et le maire de la ville, Peter Tschentscher. Après l'annulation de leur visite en France, en raison des manifestation contre la réforme des retraites, le roi Charles et la reine consort sont en voyage officiel en Allemagne jusqu'au 31 mars 2023. © BestImage, Agence / Bestimage

9 / 20 Zara Phillips (Zara Tindall), Louise Mountbatten-Windsor (Lady Louise Windsor) et la princesse Beatrice d'York - Veillée des petits-enfants de la reine Elizabeth II au Westminster Hall à Londres, Royaume Uni, le 17 septembre 2022. © BestImage, Agence / Bestimage

10 / 20 Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre - La famille royale du Royaume Uni va assister à la messe de Pâques à la chapelle Saint Georges au château de Windsor, le 9 avril 2023. © BestImage, Dana Press / Bestimage

11 / 20 Le roi Charles III d'Angleterre - La famille royale du Royaume Uni va assister à la messe de Pâques à la chapelle Saint Georges au château de Windsor, le 9 avril 2023. © BestImage, Dana Press / Bestimage

12 / 20 Le roi Charles III d'Angleterre, La princesse Anne - La famille royale du Royaume Uni arrive à la chapelle Saint George pour la messe de Pâques au château de Windsor le 9 avril 2023. © BestImage, Backgrid UK/ Bestimage

13 / 20 - La famille royale d'Angleterre assiste au service religieux de Noël à l'église St Mary Magdalene à Sandringham, Norfolk le 25 décembre 2022. © BestImage, Agence / Bestimage

14 / 20 Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, signent le livre d'or à la mairie de Hambourg, au dernier jour de leur visite officielle en Allemagne, le 31 mars 2023. © BestImage, Action Press / Bestimage

15 / 20 Sophie Rhys-Jones, comtesse de Wessex, Louise Mountbatten-Windsor (Lady Louise Windsor) - Les membres de la famille royale et les invités à la sortie de la messe du jubilé, célébrée à la cathédrale Saint-Paul de Londres, Royaume Uni, le 3 juin 2022. © BestImage, Julien Burton / Bestimage

16 / 20 Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, à la rencontre des habitants d'York, après le Royal Maundy Service à la cathédrale de Saint Pierre, le 6 avril 2023. Selon la tradition, le roi a distribué cérémonieusement de petites pièces d'argent appelées "Maundy money", comme aumône symbolique aux personnes âgées. © BestImage, Agence / Bestimage

17 / 20 Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, participent au Royal Maundy Service à la cathédrale d'York, où le roi distribuera cérémonieusement de petites pièces d'argent appelées "Maundy money", comme aumône symbolique aux personnes âgées. Le 6 avril 2023. © BestImage, Agence / Bestimage

18 / 20 Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, participent au Royal Maundy Service à York, où le roi distribuera cérémonieusement de petites pièces d'argent appelées "Maundy money", comme aumône symbolique aux personnes âgées. Le 6 avril 2023. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

