Diaporama : Couronnement de Charles III : Harry et Meghan ont enfin pris leur décision, grande annonce officielle !

Le prince Harry, duc de Sussex a prononcé un discours aux côtés de sa femme Meghan Markle, duchesse de Sussex (enceinte) sous la pluie au parc Victoria Park de la ville de Dubbo en Australie dans le cadre de leur première tournée officielle, le 17 octobre 2018. Le couple a rencontré les agriculteurs de la région de l'est, zone frappée par la sécheresse. Un orage a eclaté et c'est sous un parapluie (tenu par la duchesse) que le prince Harry a fait son discours. The drought stricken of Dubbo was given two surprises today when the Duke and Duchess of Sussex arrived - and so did the rain. The Duchess held an umbrella for her husband in a sweet gesture. on October 17th 2018 © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE