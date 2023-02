Meghan Markle effrayée par William au cours de sa grossesse, le prince Harry avoue tout

Il semblerait que le fossé creusé entre Harry et William, les deux frères nés du mariage entre le roi Charles III et Diana Spencer, ne puisse jamais disparaître. Ce ne sont en tout cas pas les révélations faites par le duc de Sussex dans Le Suppléant, ses mémoires parues le 10 janvier dernier, qui vont apaiser les tensions existantes. Il faut dire que le prince Harry dépeint un portrait peu flatteur de son aîné, futur roi d'Angleterre.

Outre une discussion houleuse au cours de laquelle Harry a fini par terre après avoir été violenté par le prince William selon ses dires, le prince de Galles a également fait pleurer Meghan Markle alors que cette dernière était enceinte. À l'origine de cet incident survenu au téléphone, un mauvais coup de Charles et de Camilla à l'encontre de William : "Quelque chose s'était produit entre lui, Papa et Camilla, peut-on lire. Je n'ai pas compris toute l'histoire, il parlait trop vite et il était trop en colère. Il fulminait, en fait. Apparemment, Papa et Camilla avaient fabriqué de toutes pièces une ou plusieurs histoires à propos de lui, de Kate et des enfants, et il ne pouvait plus le supporter", rapporte Harry dans ses mémoires.

Sauf que les futurs roi et reine de l'époque n'étaient pas les seuls à faire les frais de la rage de William à l'époque : "J'ai d'autres problèmes avec vous deux !" aurait lancé le père de George, Charlotte et Louis (9 ans, 7 ans et 3 ans) à l'époque. Une phrase largement entendue par l'Américaine : "Willy criait tellement fort que même sans haut-parleur, elle était encore en mesure de l'entendre. Les larmes qui perlaient à ses yeux scintillaient dans le soleil printanier. J'ai voulu dire quelque chose, mais elle s'est figée, elle a secoué la tête."

Le couronnement de la dernière chance ?

Au fil du temps, les espoirs d'une réconciliation ou d'un rapprochement entre les Sussex et le reste des membres de la famille Windsor s'amenuisent. Seule une perspective prochaine - celle du couronnement de Charles III le 6 mai prochain - laisse la porte entrouverte sur une fin heureuse. Conviés alors que beaucoup auraient pensé le contraire, Meghan Markle et le prince Harry n'ont pas encore répondu favorablement à l'invitation. Reste que ce même jour, Archie fêtera ses 4 ans. Une bonne excuse pour éviter des retrouvailles dignes du cercle polaire.