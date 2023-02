Diaporama : Meghan Markle effrayée par William au cours de sa grossesse, le prince Harry avoue tout

1 / 18 Meghan Markle effrayée par William au cours de sa grossesse, le prince Harry avoue tout

3 / 18 Dans "Le Suppléant", ses mémoires publiées en janvier, Harry détaille une conversation téléphonique avec son frère William. Meghan Markle, duchesse de Sussex, et le prince Harry, duc de Sussex - La famille royale d'Angleterre à la sortie de la cérémonie du Commonwealth en l'abbaye de Westminster à Londres. Le 9 mars 2020 © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

4 / 18 "J'ai d'autres problèmes avec vous deux !" aurait lancé William au téléphone, phrase prononcée si fort que Meghan Markle l'a aussi entendue Arrivée du prince William, duc de Cambridge, du prince Harry et de Meghan Markle - La reine Elisabeth II d'Angleterre quitte le théâtre Royal Albert Hall après le concert donné à l'occasion de son 92ème anniversaire à Londres le 21 avril 2018. © BestImage, MagicMomentsuk / Bestimage

5 / 18 Meghan Markle, enceinte, prend alors peur en entendant la colère de William et se laisse submerger par l'émotion Le prince William, duc de Cambridge, Catherine Kate Middleton, la duchesse de Cambridge, Meghan Markle, duchesse de Sussex enceinte, le prince Harry La famille royale britannique se rend à la messe de Noël à l'église Sainte-Marie-Madeleine à Sandringham, le 25 décembre 2018. © BestImage, EXPRESS SYNDICATION / BESTIMAGE

6 / 18 "Les larmes qui perlaient à ses yeux scintillaient dans le soleil printanier. J'ai voulu dire quelque chose, mais elle s'est figée, elle a secoué la tête" a indiqué Harry dans ses mémoires. Le prince Harry se déplace à La Haye quelques jours après la naissance de son premier enfant Archie pour une conférence pour la prochaine compétition Invictus Games qui se déroulera aux Pays-Bas. Il a été reçu par la princesse Margriet des Pays-Bas. Invictus Games est une compétition multisports pour les soldats et vétérans de guerre blessés et handicapés, s'inspirant des jeux paralympiques, ils tirent leur nom du poème Invictus de William Ernest Henley ; le slogan, I AM, renvoie d'ailleurs aux deux derniers vers du poème. La Haye, le 9 mai 2019. © BestImage, Backgrid USA / Bestimage

10 / 18 Il explique que William s'en serait pris à Charles III et Camilla avant de régler ses comptes avec Harry et Meghan Markle. Le prince William, duc de Cambridge, et Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex et la comtesse Sophie de Wessex - La famille royale d'Angleterre lors de la cérémonie du Commonwealth en l'abbaye de Westminster à Londres. Le 9 mars 2020 © BestImage, Agence / Bestimage

