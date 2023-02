Kate Middleton trop stricte avec ses enfants ? Cette chose "absolument interdite" à ne jamais transgresser

Kate Middleton, très ou trop stricte avec ses enfants ? Selon le Dailymail, la maman de Charlotte (née en 2015), George (né en 2013) et Louis (né en avril 2018) ne serait pas du genre à accepter les petits caprices de ses enfants. "Les cris sont absolument interdits pour les enfants. S'il y a un soupçon de cri, l'enfant est alors éloigné", a ainsi confié une source proche de la famille royale. De même, le prince William et son épouse ne punissent pas leurs enfants en les mettant dans un vulgaire coin, au lieu de cela, ils les éloignent juste des autres "loin de la scène de la dispute" et les envoient dans leur chambre afin de réfléchir. Autre règle très importante pour le couple, ils ne crient jamais sur leurs enfants.

Pas question non plus pour George, Louis et Charlotte de passer des heures devant l'équivalent britannique de Midi les Zouzous ou sur les écrans. Kate Middleton et son époux veillent à leur faire faire des activités créatives et ludiques afin de développer leur imagination. Ils leur interdisent également d'avoir accès aux réseaux sociaux. Une bonne manière pour eux de les préserver et de les protéger du danger qu'il peut y avoir sur toutes les plateformes comme Instagram, Twitter ou Tiktok.

Le bon soutien émotionnel

Interviewée à l'occasion de sa nouvelle campagne Shaping Us Early Years centrée sur l'éducation des enfants, la princesse de Galles a également déclaré qu'elle n'avait jamais souhaité trop gâter ses enfants et que le plus important, selon elle, était les moments de qualité passés avec eux. "Il ne s'agit pas du nombre de jouets qu'ils ont ou du nombre de voyages que vous faites avec eux. Il est simplement question de s'assurer qu'ils ont le bon soutien émotionnel autour d'eux de la part des adultes de leur entourage", a expliqué la jolie brune, pour qui "l'amour" est la seule chose primordiale pour ses petits garnements.

Il y a quelques années, la princesse avait confié à US Weekly : "Quand mes enfants font une crise, j'essaie de mettre des mots sur ce que je pense qu'ils peuvent ressentir avec calme et douceur (...) George est bien élevé. Tous les enfants le sont, mais Charlotte et Louis sont plus rebelles. Louis ressemble plus à Charlotte qu'à George au niveau de la personnalité !"