Charles III, une santé inquiétante ? Le roi contraint de se ménager avant le couronnement

Ce n'est pas parce qu'il est devenu roi que Charles III est intouchable. Le Souverain d'Angleterre, dont le couronnement aura lieu le 6 mai prochain, doit d'ailleurs respecter quelques règles en vue de l'événement. Sa santé présentant quelques fragilités, tout ce qu'il y a de plus normal à 74 ans, Charles III a pour consigne de se ménager et de ne pas trop en faire pour éviter le moindre risque et pouvoir assister à la cérémonie.

Comme le problème fut déjà soulevé il y a plusieurs années, le roi Charles III souffre de gonflements au niveau des mains. S'il n'y a a priori rien d'alarmant, cela pourrait poser problème qu'ils se manifestent le jour du couronnement. Comme indiqué par le média britannique, un anneau sera glissé au doigt du Souverain. Si ses mains étaient amenées à doubler de volume en raison du stress, il serait donc difficile de lui faire porter la bague. C'est la raison pour laquelle le roi Charles III a pour règle de se ménager dans les prochaines semaines selon le journaliste Ephraim Hardcastle au Daily Mail : "Ses doigts peuvent enfler terriblement, surtout quand il voyage ou en fait un peu trop."

Charles III n'étant pas maître de son corps et le couronnement pouvant être lui-même une source d'anxiété incontrôlable, une solution a été pensée au cas où le problème serait inévitable. Pour éviter de passer dix minutes à tenter d'insérer le bijou, l'archevêque de Canterbury devrait avoir un peu de beurre à porter de main pour faciliter l'insertion de l'anneau du couronnement si cela s'avérait nécessaire !

Un couronnement très attendu

Le couronnement du roi Charles III relève de l'événement historique. Mais il a d'autant plus d'importance et d'impact puisqu'il s'agira du premier couronnement depuis plus de 70 ans. Sa mère Elizabeth II détient le record des années passées sur le trône d'Angleterre. S'il ne peut même pas espérer le dépasser, Charles III se doit d'offrir au public un couronnement à la hauteur de ses attentes ! Mais il démarre plutôt bien puisque comme indiqué par les médias britanniques il y a quelques jours, le mari de Camilla Parker-Bowles souhaite faire souffler un vent de modernité lors de l'événement. A commencer par les tenues que porteront les invités, loin des traditions imposées par sa maman en 1953.