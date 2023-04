Diaporama : Charles III, une santé inquiétante ? Le roi contraint de se ménager avant le couronnement

1 / 16 Charles III, une santé inquiétante ? Le roi contraint de se ménager avant le couronnement

2 / 16 La santé de Charles III va-t-elle empêcher le couronnement ? Le roi Charles III d'Angleterre et le président allemand Frank-Walter Steinmeier, accompagnés du maire de la ville Peter Tschentscher, lors d'une visite au port de Hambourg, Allemagne. Cette visite a pour but d'en savoir plus sur son adoption des technologies vertes. Après l'annulation de leur visite en France, en raison des manifestation contre la réforme des retraites, le roi Charles et la reine consort sont en voyage officiel en Allemagne. © BestImage, Agence / Bestimage

3 / 16 C'est ce que les organisateurs et le clan Windsor veulent à tout prix éviter Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, participent au Royal Maundy Service à la cathédrale d'York, où le roi distribuera cérémonieusement de petites pièces d'argent appelées "Maundy money", comme aumône symbolique aux personnes âgées. Le 6 avril 2023. © BestImage, Agence / Bestimage

4 / 16 A 74 ans, le Souverain souffre d'un mal que beaucoup de personnes de son âge rencontrent Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, participent au Royal Maundy Service à la cathédrale d'York, où le roi distribuera cérémonieusement de petites pièces d'argent appelées "Maundy money", comme aumône symbolique aux personnes âgées. Le 6 avril 2023. © BestImage, Agence / Bestimage

5 / 16 Ses doigts peuvent se mettre à gonfler en raison du stress Le roi Charles III d'Angleterre - La famille royale du Royaume Uni arrive pour assister à la messe de Pâques à la chapelle Saint Georges au château de Windsor, le 9 avril 2023. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

6 / 16 Mais problème : le roi est censé recevoir un anneau lors du couronnement. Le problème doit être évité à tout prix Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, visitent Talbot Yard Food Court à Malton, le 5 avril 2023. Cette visite a pour but de rencontrer des producteurs d'aliments et de boissons afin d'en savoir plus sur leurs produits locaux. © BestImage, Agence / Bestimage

7 / 16 Le roi doit se ménager et se reposer en vue du jour J, durant lequel l'archevêque de Canterbury aura un peu de beurre à côté de lui pour faire passer labague au cas où... Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre - La famille royale du Royaume Uni va assister à la messe de Pâques à la chapelle Saint Georges au château de Windsor, le 9 avril 2023. © BestImage, Dana Press / Bestimage

8 / 16 Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, La princesse Anne, Le prince Andrew, duc d'York - La famille royale du Royaume Uni va assister à la messe de Pâques à la chapelle Saint Georges au château de Windsor, le 9 avril 2023. © BestImage, Dana Press / Bestimage

9 / 16 Le roi Charles III d'Angleterre - La famille royale du Royaume Uni quitte la chapelle Saint George après la messe de Pâques au château de Windsor le 9 avril 2023. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

10 / 16 Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, arrivent pour une visite à Talbot Yard Food Court à Malton, le 5 avril 2023. Cette visite a pour but de rencontrer des producteurs d'aliments et de boissons afin d'en savoir plus sur leurs produits locaux. © BestImage, Agence / Bestimage

11 / 16 Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre - La famille royale du Royaume Uni arrive pour assister à la messe de Pâques à la chapelle Saint Georges au château de Windsor, le 9 avril 2023. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

12 / 16 Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, à la rencontre des habitants d'York, après le Royal Maundy Service à la cathédrale de Saint Pierre, le 6 avril 2023. Selon la tradition, le roi a distribué cérémonieusement de petites pièces d'argent appelées "Maundy money", comme aumône symbolique aux personnes âgées. © BestImage, Agence / Bestimage

13 / 16 Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, participent au Royal Maundy Service à la cathédrale d'York, où le roi distribuera cérémonieusement de petites pièces d'argent appelées "Maundy money", comme aumône symbolique aux personnes âgées. Le 6 avril 2023. © BestImage, Agence / Bestimage

14 / 16 Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, participent au Royal Maundy Service à York, où le roi distribuera cérémonieusement de petites pièces d'argent appelées "Maundy money", comme aumône symbolique aux personnes âgées. Le 6 avril 2023. © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

15 / 16 Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, participent au Royal Maundy Service à la cathédrale d'York, où le roi distribuera cérémonieusement de petites pièces d'argent appelées "Maundy money", comme aumône symbolique aux personnes âgées. Le 6 avril 2023. © BestImage, Agence / Bestimage