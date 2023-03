Charles III et Camilla arrivés à Berlin : bain de foule et rafales de vent pour la première visite du couple royal

En vue de l'ambiance sociale plutôt explosive qui règne en France depuis que la réforme des retraites a été mise sur le tapis, les autorités britanniques et françaises ont jugé préférable de reporter la visite officielle de Charles III et Camilla Parker Bowles prévue du dimanche 26 au mercredi 29 mars. Quelle ne fut pas le bonheur d'Emmanuel Macron que le pays soit choisi pour la toute première visite officielle du couple en tant que roi et reine. Si ce petit séjour a été reporté, au grand dam de tous mais surtout du roi Charles III, ce dernier n'a pas annulé pour autant sa venue en Allemagne.

Comme prévu, Charles III et Camilla Parker Bowles ont donc atterri aux alentours de midi à l'aéroport Berlin-Brandebourg. Les Allemands avaient littéralement déroulé le tapis rouge à Charles et Camilla, qui s'est vu remettre un beau bouquet de fleurs multicolores sur le tarmac à sa descente de l'avion (voir notre diaporama) par le chef du protocole allemand et l'ambassadeur britannique. Une étape durant laquelle Camilla a dû tenir sa coiffe pour empêcher qu'elle ne s'envole avec les bourrasques de vent qui ont accompagné leur arrivée.

Une fois sur la terre ferme, le roi et la reine d'Angleterre, dont le couronnement aura lieu le 6 mai prochain, ont pris place à bord de véhicules officiels pour retrouver le chef de l'Etat Frank-Walter Steinmeier et sa femme Elke Büdenbender à la porte de Brandebourg, monument emblématique symbole de la division de la ville avant la réunification des deux parties. Charles III et Camilla en ont profité pour saluer la foule venue les accueillir et s'entretenir avec quelques-uns des fans présents. Une manière de resserrer les liens entre le pays et l'Europe après le Brexit et de réchauffer les rapports depuis la sortie du pays de l'Union européenne, un "geste européen important" d'après le chef d'Etat allemand.

Un programme chargé

Le farniente et le repos ne sont pas prévus pour Charles et Camilla Parker-Bowles. Après avoir rencontré le président et sa femme, le couple royal est attendu au palais présidentiel de Bellevue pour une réception consacrée aux défis climatiques, cause chère au coeur du roi britannique. Ils profiteront dans la soirée d'un banquet. Une bonne manière de reprendre des forces avant une grande journée prévue jeudi. Charles III rencontrera le chancelier allemand Olaf Scholz, visitera l'un des marchés de Berlin en compagnie de la maire de la ville avant de prononcer un discours à la chambre des députés et de rencontrer des réfugiés ukrainiens.