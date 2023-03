Charles III, sa visite en France annulée : grosse déception pour le roi et ce n'est pas du tout pour ce que l'on croit !

Le roi Charles III et Emmanuel Macron se faisaient une joie de se retrouver dès ce dimanche 26 mars à Paris. Une visite de trois jours était prévue pour le Souverain britannique et son épouse Camilla Parker-Bowles à quelques semaines de son couronnement, honorant la France de son tout premier voyage officiel depuis qu'il a accédé au trône d'Angleterre à la mort d'Elizabeth II en septembre 2022. Mais le beau programme qui l'attendait, Charles III ne pourra pas en profiter tout de suite.

Comme annoncé ce vendredi 24 mars, sa visite n'aura finalement pas lieu. La sécurité du roi ne pouvant être assurée pleinement dans le contexte social que connaît la France aujourd'hui, il a finalement été décidé que le voyage serait reporté : "Une déception (...) pour tous les intéressés" titre la presse britannique comme l'indique Le Figaro. Il faut dire que Charles et Camilla, à l'image d'Emmanuel Macron, étaient en joie à l'idée de ses retrouvailles placées sous le signe de la gourmandise. Un dîner réalisé par Anne-Sophie Pic et Yannick Alléno, trois étoiles chacun au Guide Michelin, était en effet prévu au château de Versailles le lundi soir. On imagine que Charles, en très bon vivant qu'il est, est certainement très déçu de le manquer.

Le Parisien avait réussi à obtenir le détail de ce banquet d'Etat très attendu : des asperges pour l'entrée, confiée à Anne-Sophie Pic, un plat à base de volaille de Bresse, sauce maïs et truffes signé Yannick Alléno avant une assiette de trois fromages (dont un comté de 30 mois adoré de Charles III) et une tarte tatin revisitée au caramel et aux fruits secs de monsieur Pierre Hermé. De quoi donner envie à Charles d'envoyer valser jelly et autres puddings d'un revers de main. En attendant de goûter à ce menu prometteur (qui aura sûrement été modifié lorsqu'il reviendra), le roi devra donc s'armer d'un peu de patience.

Charles III en danger ?

Avant qu'un report ne soit officiellement voté, plusieurs éventualités ont été proposées comme celle d'organiser le repas au palais de l'Elysée plutôt qu'au château de Versailles. Une option pas jugée suffisante pour assurer la tranquillité de Charles III. C'est la raison pour laquelle il a été jugé préférable de ne prendre aucun risque. D'autant plus que le couronnement du 6 mai approche à grands pas. Emmanuel Macron et Charles auront d'ailleurs l'occasion de s'y croiser puisque le président français a été convié à la cérémonie. Invitation à laquelle il a d'ores et déjà répondu présent !