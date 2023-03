Couronnement de Charles III : Tensions entre Kate, William et Camilla ? Les enfants de la reine sèment le trouble

La date du 6 mai prochain est très attendue au Royaume-Uni. Non pas parce qu'il s'agit du quatrième anniversaire d'Archie, fils aîné de Meghan et Harry, mais bel et bien en raison du couronnement du roi Charles III, sur le trône depuis la disparition de sa maman Elizabeth II le 8 septembre dernier. L'organisation est au point, du moins autant qu'elle peut l'être en cette période de doute. Deux plannings de répétitions sont d'ores et déjà en place. Une première sans Meghan et Harry, une seconde au cas où leur présence avec les enfants soit confirmée.

Quoiqu'il en soit, Charles III sait qu'il peut compter sur les autres membres du clan Windsor, à commencer par Kate Middleton et le prince William, princesse et prince de Galles et futurs roi et reine d'Angleterre. Si le couple se fait une joie de participer à un tel événement et de voir Charles vivre enfin son moment, il n'est pas très emballé à l'idée de côtoyer de trop près les proches de Camilla, bien décidée à leur faire jouer un rôle majeur dans l'événement et dans la vie de la monarchie désormais.

En voyant la place occupée par George, Charlotte et Louis, (9, 7 et 4 ans), Camilla Parker-Bowles a souhaité que ses petits-enfants aient eux aussi une place importante au sein du couronnement. C'est ainsi qu'ils "porteront la canopée sous laquelle leur grand-mère sera ointe avec l'huile sainte. Une façon de reconnaître officieusement leur statut de 'petits-enfants royaux' par alliance" d'après Gala. Si les petits-enfants seront aussi impliqués, leurs parents le seront sûrement également. Un point qui n'enchante donc pas Kate et William : "Les époux de Galles ne sont pas particulièrement proches de Tom et Laura, les enfants de Camilla. Kate et William se méfieraient même de leurs liens avec des journalistes."

Aucun changement pour Tom et Laura

Lorsque Camilla et Charles ont accédé au trône d'Angleterre, une question s'est posée : les enfants de la reine, Tom Parker-Bowles et Laura Lopes auront-ils des titres de noblesse ? La réponse est non. Pas de princesse, de duc ou de comtesse du côté de chez eux. Pas d'augmentation du service de sécurité non plus : "S'ils n'ont pas eu besoin de sécurité jusqu'à présent, ils n'en auront pas davantage avec le changement de règne, à moins que cela ne soit nécessaire. (...) Ils tiennent à leur vie privée. Normalement, ils sont très en retrait" avait annoncé le journaliste Joe Little à Page Six. Voilà qui n'empêchera pas Kate et William de rester sur leurs gardes.