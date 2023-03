Diaporama : Couronnement de Charles III : Tensions entre Kate, William et Camilla ? Les enfants de la reine sèment le trouble

1 / 21 Couronnement de Charles III : des tensions entre Kate, William et Camilla ? Les enfants de la reine sèment le trouble

2 / 21 Il y aurait du rififi dans l'air entre Kate, William et Camilla en marge du couronnement du roi Charles III Le roi Charles III d'Angleterre, Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, le prince William, prince de Galles, Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles - Service annuel du jour du Commonwealth à l'abbaye de Westminster à Londres, Royaume Uni. © BestImage, Agence / Bestimage

3 / 21 La reine consort aurait imposé une place de choix à ses petits-enfants et ses enfants Tom et Laura pour le jour J Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, lors d'une visite au centre communautaire de Norbrook à Wythenshawe, Royaume Uni, le 20 janvier 2023, dans le cadre de leur visite au Grand Manchester. © BestImage, Agence / Bestimage

4 / 21 Deux personnes avec lesquelles Kate Middleton et le prince William, princesse et prince de Galles, n'auraient pas spécialement d'affinités. Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, et ses enfants Tom Parker Bowles et Laura Lopes - Deuxième jour des courses hippiques au festival de Cheltenham. Le 11 mars 2015 © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

5 / 21 "Les époux de Galles ne sont pas particulièrement proches de Tom et Laura, les enfants de Camilla. Kate et William se méfieraient même de leurs liens avec des journalistes" rapporte Gala. Le prince William, prince de Galles, et Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, à l'assemblée annuelle des Irish Guards Parade de la St Patrick à Mons Barracks à Aldershot, le 17 mars 2023. Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, a récemment été nommée colonelle de l'Irish Guards par le roi d'Angleterre. © BestImage, Agence / Bestimage

6 / 21 Le fait que leur maman Camilla soit désormais reine consort ne change pas leur statut. Aucun titre de noblesse ne leur sera attribué après le couronnement. Le roi Charles III d'Angleterre et Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, organisent une réception pour célébrer le deuxième anniversaire de "The Reading Room"à Clarence House à Londres, le 23 février 2023. La reine consort reçoit les les auteurs, les membres du milieu littéraire et les représentants d'organismes d'alphabétisation. © BestImage, Agence / Bestimage

7 / 21 Voilà qui n'empêchera pas Kate et William de rester sur leurs gardes. Le roi Charles III d'Angleterre, Camilla Parker Bowles, reine consort d'Angleterre, Le prince William, prince de Galles, Catherine (Kate) Middleton, princesse de Galles, Sophie Rhys-Jones, duchesse d'Édimbourg, le prince Edward, duc d'Édimbourg - Service annuel du jour du Commonwealth à l'abbaye de Westminster à Londres, Royaume Uni, le 13 mars 2023. © BestImage, Agence / Bestimage

