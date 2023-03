Diaporama : Charles III, sa visite en France annulée : grosse déception pour le roi et ce n'est pas du tout pour ce que l'on croit !

Charles III, sa visite en France annulée : grosse déception pour le roi et ce n'est pas du tout pour ce que l'on croit !

Sa visite de 3 jours avec Camilla a été annulée, les deux pays jugeant préférable de la reporter en raison des manifestations provoquées par la réforme des retraites en France Le prince Charles, prince de Galles et le président Emmanuel Macron lors de la réunion à propos du Greenwall (Grande muraille verte), une initiative de l'Union africaine pour lutter contre les effets du changement climatique et de la désertification en Afrique en marge de la COP26 le 1er novembre 2021. © Raphael Lafargue / Pool / Bestimage © BestImage, Raphael Lafargue / Pool / Bestimage

4 / 18