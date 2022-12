Harry et Meghan écartés d'un évènement capital ? Une nouvelle inattendue vient de tomber !

Prévu le 6 mai 2023, le couronnement du roi Charles et de Camilla Parker Bowles est l'événement le plus attendu de Grande-Bretagne. Et malgré le froid qui semble s'être installé entre la famille royale britannique et Harry, celui-ci devrait cependant être invité, avec Meghan, à cet événement historique selon le Daily Mail. Une invitation qui prouve que le roi tente de garder de bonnes relations avec son cadet (ou qu'il souhaite simplement sauver les apparences ?). Une source a ainsi déclaré : "Harry est son fils et Sa Majesté l'aimera toujours. Même si les choses sont difficiles en ce moment, la porte sera toujours laissée entrouverte".

Pour rappel, Harry a fortement critiqué son père dans le documentaire et a également confié que des membres de la famille royale de haut rang avaient souhaité détruire Meghan après être devenus jaloux de sa popularité. Ces derniers auraient ainsi sciemment diffusé des histoires négatives à son sujet dans les médias. Il a déclaré que des tensions sont apparues lorsqu'il est devenu évident que Meghan "volait la vedette - ou faisait le travail mieux que la personne qui était née pour le faire".

La "dignité" du silence

Selon le Daily Mail, la famille royale tiendrait à conserver la "dignité" du silence et ne pas vouloir se battre pour être celui qui aura le dernier mot. Suite à la sortie du documentaire, la biographe royale Sally Bedell Smith a déclaré par ailleurs que Harry avait "par inadvertance donné à son père une ouverture" pour lui retirer ses titres et ceux de sa femme : "Les titres du Sussex pourraient disparaître. Il s'agit de trouver la meilleure façon de le faire", a-t-elle déclaré au Times. Et d'ajouter que le roi avait "certainement le droit de le faire."

Ce futur couronnement reflètera la tradition historique et le désir de Charles de voir une cérémonie moderne représentant une monarchie moins conventionnelle. Actuellement dans les préparatifs, le roi et la reine consort auraient récemment visité l'Abbaye de Westminster dans le cadre d'une reconnaissance approfondie de l'événement. La couronne de Saint Edouard a déjà été retirée de la Tour de Londres pour être redimensionnée.

Pour rappel, Harry et Meghan ne seront par ailleurs pas présents au traditionnel Noël organisé par la famille royale dans leur domaine de Sandrigham.