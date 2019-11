Harry Morton : L'ex de Lindsay Lohan et Demi Moore retrouvé mort, à 38 ans

Héritier d'une célèbre famille de restaurateurs, secteur d'activité où il s'est lui aussi distingué en fondant la chaîne américaine Pink Taco, Harry Morton a été retrouvé mort samedi 23 novembre 2019 à son domicile de Los Angeles. C'est son frère cadet Matthew qui a découvert son corps inanimé dans sa propriété de Beverly Hills et alerté les secours, lesquels n'ont pu que constater le décès à leur arrivée. Il avait 38 ans et les premiers éléments de l'enquête, dans l'attente des résultats de l'autopsie qui doit être pratiquée, sont de nature à écarter la piste criminelle.

Petit-fils du fondateur des restaurants Morton's The Steakhouse et fils du fondateur de l'enseigne Hard Rock Cafe, pour laquelle il a travaillé un certain nombre d'années, Harry Morton avait le business dans le sang et s'était lancé dans les affaires en créant dès l'âge de 18 ans, en 1999, le premier Pink Taco, sur le Sunset Strip à Los Angeles, avant de développer l'enseigne à travers tous les Etats-Unis. Il était aussi, depuis 2008, le propriétaire d'une boîte de nuit bien connue de la Cité des Anges, le Viper Club, tristement célèbre pour avoir été le théâtre en 1993 de l'overdose mortelle de River Phoenix, frère de Joaquin.

Doté d'un physique plutôt avenant, le golden boy était célèbre dans la presse du coeur en raison de son histoire d'amour passée, dans les années 2000, avec Lindsay Lohan, et pour ses romances ultérieures avec d'autres célébrités, comme Hayden Panettiere ou Demi Moore, après sa rupture avec Ashton Kutcher. Au fil des ans, il a également été lié à Britney Spears, Paris Hilton et même Jennifer Aniston.

Harry Morton avait fait parler de lui plus tôt cette année lorsqu'il avait fait l'acquisition, en mars et pour une soimme supérieure à 25 millions de dollars, d'une ancienne propriété d'Elvis Presley et de sa femme Priscilla à Beverly Hills. Fait insolite, son père Peter Morton avait possédé la résidence en question par le passé et l'avait revendue en 2014 pour 14,5 millions de dollars.

Le site TMZ.com, le premier à avoir révélé la mort tragique d'Harry Morton, souligne que le jeune patron était par ailleurs très actif dans la communauté : il était réserviste auprès des services du shériff et le commissariat de West Hollywood, qui lui avait récemment désigné Enquêteur réserviste de l'année, souligne qu'il offrait chaque année des centaines d'heures de son temps.