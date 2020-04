Harry Potter et la Chambre des Secrets : Les enfants du réalisateur dans le film

Il fallait bien remplir la Grande Salle de la prestigieuse école de sorcellerie de Poudlard ! Chris Columbus, le réalisateur des deux premiers volets de la saga Harry Potter, en a peut-être eu marre de faire passer des castings à toute l'Angleterre... puisqu'il a engagé ses quatre enfants sur le tournage du deuxième volet, intitulé La chambre des secrets. Au milieu des capes, des baguettes magiques et des chapeaux pointus, il est effectivement possible de reconnaître sa fille Eleanor – dans le rôle de Susan Bones, de la maison Poufsouffle –, son fils Brendan dans un couloir, Violet en tant que "petite fille à la fleur" ainsi qu'Isabella, une cliente de la librairie, comme le précise l'Internet Movie Database.

Les enfants de Chris Columbus ont sans doute préféré en rester là, puisqu'ils ont tous, peu ou proue, seulement joué dans ce film. Mais c'était sans compter sur Eleanor Columbus, qui a poursuivi une carrière dans le septième art après l'avoir débutée auprès de papa en 2001 – elle avait déjà un tout petit rôle dans le premier film, Harry Potter à l'école des sorciers. A 30 ans à peine, la jeune femme a poursuivi l'aventure, non pas en tant que comédienne, mais en tant que productrice depuis l'année 2014. Elle a notamment participé à l'élaboration de l'effrayant The Witch et travaille actuellement sur Yes, God, Yes avec Nathalie Dyer (Stranger Things ), Tallulah et un remake de l'iconique Nosferatu. La relève est donc largement assurée, chez les Columbus.

On pourrait croire que la saga Harry Potter n'est qu'une affaire de famille et de piston, ce qui ne serait pas tout à fait vrai. Daniel Radcliffe, par exemple, aurait pu souffrir de cette rumeur, puisqu'il porte le même nom que l'un des producteurs des deux premiers films. Mark Radcliffe est le bras droit du réalisateur Chris Columbus. Ensemble, ils ont travaillé main dans la main sur Madame Doubtfire, Ma meilleure ennemie ou plus récemment Percy Jackson. Mais ni l'un ni l'autre n'a de lien, cependant, avec le jeune britannique...