Confinement : J.K. Rowling, l'auteure d'Harry Potter, vient en aide aux parents

Une chose est sûre, le confinement ne sera pas levé du jour au lendemain en un tour de passe-passe. Mais heureusement, J.K. Rowling est là pour aider les parents à occuper leurs enfants. Sur son compte Twitter, l'auteure britannique a annoncé l'ouverture d'une plateforme en ligne intitulée Harry Potter at Home – "Harry Potter à la maison" – afin de divertir petits et grands. On y trouve de la lecture, bien sûr, mais également des vidéos de magie artisanale, des quiz, des puzzles, le tout adapté aux fans les plus aguerris de la saga de sorcellerie ainsi qu'aux débutants. Une solution enchanteresse pour tous ceux qui sont enfermés loin de leurs livres et qui se désespèrent de la disparition des films mettant en scène Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint des plateformes de streaming légal de type Netflix ou Amazon Prime.

Qui n'a pas besoin d'un peu de magie ?

"Nous jetons un sort pour bannir l'ennui", annonce le site avec malice. "Les parents, les enseignants et les soignants vont pouvoir amuser et intéresser leurs enfants, écrit J.K. Rowling sur son compte Twitter. Maintenant que nous sommes enfermés, qui n'a pas besoin d'un peu de magie ?" Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que l'écrivaine de 54 ans intervient pour rendre cette période de crise sanitaire internationale plus légère. Un peu plus tôt, elle avait décidé de faire preuve de générosité en rendant tous ses textes accessibles aux professeurs, levant tout problème de copyright qui aurait pu en empêcher leur exploitation.

Harry Potter, gratuit pour tous les professeurs

"Vous êtes autorisés, partout dans le monde, à poster des vidéos de vous-même en train de lire Harry Potter, du premier tome jusqu'au septième, sur les réseaux sécurisés de vos établissements, sur les plateformes éducatives et ce jusqu'à la fin de l'année scolaire, donc la fin du mois de juillet" a précisé J.K. Rowling sur son site. Une aubaine puisque, à travers le globe, les écoles ont fermé les unes après les autres en raison de la pandémie du coronavirus...