Harry Styles : Agressé à l'arme blanche le soir de la Saint-Valentin...

Alors qu'il se prépare à faire le plein d'amour auprès de son public à l'occasion de Love on Tour, une tournée mondiale qui le fera voyager à travers toute l'Europe et les Amériques d'avril à octobre, Harry Styles, célibataire depuis la fin de sa romance avec Camille Rowe, n'a pas vraiment reçu de la tendresse à l'occasion de sa Saint-Valentin : The Mirror révèle que le chanteur anglais de 26 ans s'est fait détrousser et est resté assez "secoué" suite à son agression...

D'après le récit du tabloïd britannique, Harry Styles a été attaqué dans le nord de Londres quelques minutes avant minuit dans la soirée du 14 février 2020 par un homme seul qui, sous la menace d'une arme blanche, l'a obligé à lui remettre l'argent qu'il avait sur lui. Ayant promptement obtempéré et vidé ses poches, l'ancien membre du groupe One Direction, qui avait participé quelques heures plus tôt à l'émission matinale Zoe Ball's Breakfast Show sur BBC Radio 2, où des fans l'avaient attendu une partie de la nuit, n'a pas subi de violences physiques mais il a été quelque peu ébranlé par cet épisode. La police métropolitaine de Londres a confirmé avoir enregistré samedi 15 février un signalement correspondant à ce vol sous la contrainte d'une arme, mais l'incident restera sans suites puisqu'aucune enquête n'a été ouverte.

Malgré cette mésaventure, sur laquelle il ne s'est pas exprimé (pas plus via les réseaux sociaux que par le biais de son management), Harry Styles tiendra sa place ce mardi 18 février sur la scène de l'O2 Arena de Londres pour la 40e cérémonie des Brit Awards. Il y est particulièrement attendu puisqu'il concourt dans les catégories phares du Meilleur album britannique (avec Fine Line, son deuxième effort, actuellement porté par le single Adore You) et du Meilleur artiste solo masculin britannique. Il se retrouve en lice face aux quatre mêmes concurrents pour ces deux trophées : Michael Kiwanuka (deux nominations au total lui aussi), Stormzy (trois nominations), Dave et Lewis Capaldi (quatre nominations).

L'interprète de Sign of the Times n'emportera pas cette fois le prix du Meilleur clip, qu'il avait raflé en 2018 pour le single en question, mais il devrait en dévoiler très bientôt un nouveau, tourné à la fin du mois de janvier sur plage de Malibu en compagnie d'un grand groupe de demoiselles en maillot. Une tout autre ambiance en perspective que celle du précédent, dévoilé en décembre pour Adore You.