Hayder (Secret Story) marié et épanoui : sa vie discrète loin de la télévision

Côté pro, on apprend grâce à sa page LinkedIn qu'il travaille pour Genetec, leader des logiciels de sécurité physique unifiée, depuis 2017. Au fil des années, il a gravi les échelons et est ainsi devenu Public Sector and Federal Government depuis janvier dernier. "Je m'efforce constamment de devenir une meilleure version de moi-même à tous les niveaux : personnel, professionnel, académique et communautaire", déclare-t-il notamment. Il explique également qu'il s'épanouit dans ce poste qui laisse libre cours à sa créativité et qu'il aime être au contact de ses collègues ou des clients.