Secret Story : Que sont devenues les triplées Johanna, Marjorie et Cyrielle ? Photos et révélations

L'émission Secret Story a marqué toute une génération. En 2007, TF1 lançait le programme et la première saison avait été marquée par un casting particulier puisque des triplées ont marqué le jeu. Leur mission : se faire passer pour une seule et même personne. Johanna, Marjorie et Cyrielle ont donc usé de supercheries pour ne pas révéler leur secret et c'est elles qui ont gagné cette première édition. Quinze ans plus tard, ces stars de télé-réalité ont construit leur vie loin des caméras. Voici ce qu'elles sont devenues.

Toutes les trois, elles avaient remporté 178 000 euros. A l'époque elles étaient âgés de 23 ans. Depuis l'eau a coulé sous les ponts et les jeunes femmes qui approchent aujourd'hui la quarantaine vivent dans l'anonymat. Comme l'ont dévoilé nos confrères de Télé Star, Johanna est devenue responsable de formation à l'Irfa Sud de Narbonne. "Un organisme qui délivre des formations pour les demandeurs d'emploi et les salariés dans les secteurs du commerce, de la vente, de l'hygiène, du service à la personne, du secrétariat, de la comptabilité et de bureautique", précise le magazine. La jolie brune est mariée à un homme prénommé Jean-Baptiste et a mis au monde deux enfants, Mathis (né en mai 2016) et Célia (née en août 2019).