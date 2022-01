Secret Story : Que deviennent les triplées Cyrielle, Marjorie et Johanna ?

En 2007, TF1 lançait une nouvelle télé-réalité d'enfermement baptisée Secret Story. Le principe est simple : plusieurs jeunes candidats cohabitent dans une superbe maison et chacun y entre avec un secret qu'il doit préserver le plus longtemps possible. Johanna, Marjorie et Cyrielle, des triplées qui ont dû se faire passer pour une seule et même personne via des stratagèmes plus fous les uns que les autres, ont bluffé les téléspectateurs mais aussi leurs camarades de jeu. Aujourd'hui, près de 15 ans après leur victoire dans Secret Story, que deviennent-elles ?

Originaires de Narbonne, Johanna, Cyrielle et Marjorie étaient âgées de 23 ans lors de leur participation à l'émission. Aujourd'hui, elles ont 38 ans. Et depuis leur seul unique passage télévisé, elles ont quitté le monde des strass et paillettes. En effet, c'est loin des caméras que les triplées ont évolué, avec le joli chèque de 178 000 euros remporté dans Secret Story, qu'elles ont divisé en trois.

Johanna avait lancé sa propre boutique de vêtements en ligne. Et en plus de ce beau projet, la jeune femme travaille au quotidien dans un centre de formation, tout comme sa soeur Marjorie. De son côté, Cyrielle est agent aéroportuaire et s'est lancée, en parallèle, dans une carrière plus artistique. La brunette est en effet chanteuse au sein du groupe de rock Omnisphere.

En 2016, les triplées donnaient de leurs nouvelles en interview pour Télé Loisirs. L'occasion pour elles d'indiquer qu'elles sont certes "plus connues" qu'avant leur passage télévisé mais que leur quotidien n'a pas changé. "On a repris notre vie habituelle", indiquaient-elles. Enfin, à un détail près. Elles sont depuis reconnues à travers la France. "Et surtout à Paris : dès que l'on est toutes les trois, c'est vraiment de la folie, tandis qu'à Narbonne ils nous connaissaient déjà. On est toujours soutenues par les fans, on reçoit beaucoup de lettres", confiaient Cyrielle, Marjorie et Johanna. Autre changement de taille : la belle cagnotte qui leur a permis de "changer de voitures", notamment. Une partie de ces gains a également servi à leurs parents qui ont "rénové des appartements" destinés à la location.