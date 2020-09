Heidi Klum : Un homme débarque chez elle... sur ordre de Jésus Christ !

Cambriolage, harcèlement, piratage... Les célébrités sont exposées à de graves dangers. Heidi Klum en a fait l'effrayante expérience. Un homme s'est présenté devant chez elle et a frappé violemment à sa porte... sur ordre de Jésus Christ.

L'info est signée TMZ ! Le site américain raconte l'incident, survenu le week-end du 12 et 13 septembre 2020. Un homme s'est présenté chez Heidi Klum, à Los Angeles. Il a toqué de manière bruyante et répétitive à la porte du top model et expliqué que Jésus Christ le lui avait ordonné. La belle blonde était présente, mais n'a pas vu le visiteur. C'est un proche qui a ouvert la porte et lui a fait face.

La police de Los Angeles a été appelée. L'homme était déjà parti à l'arrivée des agents en intervention chez Heidi Klum. Ils ont toutefois réussi à l'attraper et à le placer en hospitalisation psychiatrique.