Hélène Ségara : Ce projet bouleversé par la mort de son père...

Si elle n'hésite pas à partager ses émotions dans ses chansons, dans la vraie vie aussi Hélène Ségara est du genre à se livrer. Interrogée par Télé 7 Jours à l'occasion du retour à l'antenne de La France a un incroyable talent, la populaire chanteuse l'a prouvé. Au détour d'une question, elle a notamment évoqué la mort de son père Bernardo, survenue en 2019.

Entre deux enregistrements de l'émission de M6, Hélène Ségara multiplie les projets, qu'il s'agisse de son engagement envers Weight Watchers ou de ses projets musicaux comme son dernier album, Karma. La star âgée de 50 ans prépare aussi un livre sur la force du mental. Un ouvrage en grande partie inspiré par sa maladie auto-immune qui lui cause des problèmes aux yeux depuis plusieurs années maintenant et l'a notamment forcée à subir pas moins de 17 opérations. Mais le projet a été bouleversé et elle n'a pas encore fini l'écriture. "J'ai manqué de temps puis mon papa est tombé malade. La vie continue de me jouer des tours. Quand il nous a quittés, j'ai d'ailleurs écrit un chapitre sur le fait que l'on n'est pas infaillible. Je me sentais très forte, et j'ai été cueillie à un moment où je ne m'y attendais pas", a-t-elle expliqué.

Au moment de la mort de son papa, emporté à 73 ans après son combat contre la maladie, Hélène Ségara avait fait une micro pause le temps de se retrouver au milieu des siens en ces moments difficiles. L'interprète des tubes Il y a trop de gens qui t'aiment, L'amour est un soleil ou encore Tu vas me quitter assure toutefois vouloir finir son livre en cours à tout prix pour "que les gens qui manquent d'amour et d'estime d'eux-mêmes puissent en trouver un peu." Alors qu'Hélène Ségara doit repartir en tournée en 2022 pour le plus grand plaisir de ses fans, souhaitons-lui de trouver un peu de temps pour terminer son ouvrage.

Télé 7 Jours, édition du 18 octobre 2021.