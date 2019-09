Hélène Ségara en deuil : son père Bernardo est mort

Hélène Ségara est en deuil. Dimanche 8 septembre 2019, la célèbre chanteuse et jurée de l'émission La France a un incroyable talent sur M6 a publié sur Instagram une photo en noir et blanc d'un homme et a écrit la légende : "Juste ton sourire pour sécher mes larmes et illuminer mes souvenirs..." Il s'agit de son père, Bernardo Rizzo.

La star de 48 ans n'en a pas dit davantage sur ce drame, mais ce qu'on l'on sait, c'est que Bernardo Rizzo est mort à l'âge de 73 ans. Le père et la mère d'Hélène Ségara, Thérèse Kasbarian, ont divorcé alors qu'elle avait 8 ans. Une séparation qui avait marqué la petite fille.