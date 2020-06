Hélène Ségara, malade et "opérée 17 fois", a subi "une lourde opération"

Elle avait arrêté d'en parler, agacée que tout ne tourne autour de ça. Mais Hélène Ségara a finalement accepté de faire le point sur son état de santé, elle qui souffre depuis 2013 "d'une maladie rare, conséquence d'une autre maladie auto-immune". Dans les pages de Nous deux, elle a fait de nouvelles confidences. Les nouvelles ne sont toujours pas bonnes.

"J'ai profité du confinement pour faire une opération lourde des yeux", a révélé d'entrée de jeu la populaire chanteuse de 49 ans. Et l'interprète des tubes L'amour est un soleil, Elle tu l'aimes ou encore Il y a trop de gens qui t'aiment d'expliquer que M6 avait tenu à tourner un nouveau de La France a un incroyable talent récemment, ce qui l'avait contrainte à une nouvelle coupe de cheveux permettant qu'une grosse mèche cache son oeil droit. La star a été moquée par quelques internautes et elle ne cache pas sa peine, surtout que sa maladie rare lui demande de lourds sacrifices comme le changement régulier d'implants. "Je n'ai jamais dit que j'étais guérie, jamais dit que j'étais une victime, mais j'ai subi dix-sept opérations", a-t-elle ajouté.

Hélène Ségara, qui dit ne pas "baisser les bras" et assure qu'elle aura "toujours le sourire" malgré les moqueries et sa difficile dégénérescence maculaire, s'est engagée de longue date dans la recherche contre le mal qui la ronge, n'hésitant pas à faire lever des fonds. Ces dernières années, elle a même mis sa plume au profit d'un livre à venir sur la force mentale. "Au départ, c'était un journal de bord pour raconter les diagnostics tous faux et tous très graves qui ont été posés quand on a découvert que j'étais malade. (...) C'est devenu un carnet de pensées positives, le début d'une autre manière d'aborder ce qui m'arrivait", a-t-elle confié. Heureusement,dans cette épreuve, la chanteuse peut compter sur le soutien sans faille de son mari Mathieu. Lorsqu'elle a été soignée à la cortisone, son corps a immédiatement changé, mais il ne lui a jamais fait la moindre remarque. C'est ça, l'amour !

À noter que la star va sortir un nouveau single intitulé Plus jamais, premier extrait de son nouvel album Karma.

Les confidences d'Hélène Ségara sont à retrouver dans Nous deux, dans les kiosques le 23 juin 2020.