Hélène Ségara (Incroyable Talent) que cache son intrigante coupe de cheveux ?

Place au divertissement familial ce 18 mai sur M6, en prime time. La chaîne dégaine une émission consacrée aux 25 moments inoubliables de La France a un incroyable talent. Les membres du jury ont joué le jeu de l'animation, confinés depuis chez eux. C'est le cas de la chanteuse Hélène Ségara. A l'écran, la star affiche une étonnante coupe de cheveux.

Depuis la saison 10 diffusée en 2015, Hélène Ségara est confortablement installée dans son fauteuil de juge. Alors pour ce prime spécial, la chanteuse âgée de 49 ans ne pouvait pas faire l'impasse. L'interprète des tubes L'Amour est un soleil, Elle tu l'aimes, Les vallées d'Irlande ou Vivo Per Lei intrigue toutefois avec une coupe de cheveux inattendue. En effet, on peut constater que la star a opté pour un style wavy avec une mèche faisant l'effet d'une vague lui tombant sur le visage, côté droit. De quoi cacher... son oeil.

Faut-il comprendre qu'Hélène Ségara a volontairement caché son oeil ? La chanteuse a plusieurs fois eu l'occasion de s'expliquer sur sa triste maladie auto-immune qui lui a fait perdre une partie de la vision de l'oeil droit. La chanteuse a ainsi été lourdement traitée à la cortisone - ce qui lui avait causé une prise de poids - et avait détaillé devoir recevoir régulièrement des implants à l'oeil. Hélène Ségara, qui malgré ce problème rayonne et se sent bien dans sa peau, avait été cobaye d'un essai médical unique et s'était mobilisée pour lever des fonds pour la recherche.

Hélène Ségara semble toutefois particulièrement en forme, comme on a pu le découvrir sur son compte Instagram. La star a ainsi posté une petite animation vidéo d'elle et a écrit en légende : "Même si nous avons tous soif de liberté et de soleil, même si nous brûlons d'envie de sourire sans nos masques : préservons nous d'une seconde vague qui nous enfermerait à nouveau... prenez soin de vous." La chanteuse n'avait pas manqué, pendant le confinement, de s'investir pour récolter de l'argent au profit des soignants.