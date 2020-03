Hélène Ségara : Son beau dressing aux enchères pour aider le personnel médical

Comme tout le monde, la chanteuse Hélène Ségara est confinée chez elle afin d'aider à la lutte contre le Covid-19 qui continue de se propager. Sur son compte Insatagram, jeudi 26 mars 2020, la star a partagé un joli message pour faire part de son action en faveur du personnel soignant.

La chanteuse et juge de l'émission de La France a un incroyable talent a écrit : "Dans ce monde où il nous faut désormais avancer masqués, cacher son visage et ne plus nous approcher les uns des autres ni nous toucher... saurons-nous trouver la sagesse de nous relever ensemble ? Saurons-nous trouver les mots pour nous comprendre et nous parler d'âme à âme...? La nature humaine se révèle et encore plus dans ces temps étranges... Plus que jamais l'humanité est divisée en deux catégories : Ceux qui veulent et ceux qui ont abandonné. Ceux qui sortent et ceux qui sacrifient leur liberté pour préserver leurs proches... Soyons plus forts que jamais. Nous sommes porteurs de tant d'amour... Merci à tous ceux qui pourront participer à nos enchères au profit du personnel médical."

Hélène Ségara (49 ans) a donc posté un lien vers le site eBay où on retrouve plusieurs pièces de son beau dressing. L'interprète des tubes Elle tu l'aimes, L'amour est un soleil, Les Vallées d'Irlande ou encore Il y a trop de gens qui t'aiment propose notamment "un petit haut en maille", "une chemise rouge style rock", "un béret noir" ou "des bottines rétro".... La star propose aussi un lot spécial WW (anciennement Weight Watchers, dont elle est l'égérie de longue date) avec un tote bag dédicacé.

Hélène Ségara avait déjà utilisé le système des enchères afin de collecter des sous pour une bonne cause. La chanteuse avait ainsi récolté la très coquette somme de 10 000 euros l'an dernier en faveur de la SPA. À l'époque, le site avait accepté de ne pas prendre de commission sur cette vente, en fera-t-il autant cette fois pour le personnel médical qui se bat nuit et jour, avec des moyens souvent limités, contre le coronavirus ? En tout cas, à l'échelle individuelle, tout le monde peut les encourager chaque soir à 20h, depuis sa fenêtre en applaudissant quelques minutes.

A noter qu'une cagnotte pour la Fondation de France (en faveur du personnel médical) a déjà récolté plus de 6 millions d'euros de dons : elle disponible sur ce lien.