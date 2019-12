Hélène Ségara : Taclée pour sa réaction après le sacre de Capucine, elle riposte

Mardi 10 décembre 2019, M6 diffusait la grande finale d'Incroyable talent 2019. Et, à l'issue de l'émission, c'est Le Cas Pucine qui a été sacrée grande gagnante face à Valentin. Au moment de l'annonce, les téléspectateurs ont découvert un plan des membres du jury. Et certains ont trouvé que l'attitude d'Hélène Ségara n'était pas tolérable.

On pouvait dans un premier temps voir la chanteuse debout, sans le moindre sourire. Elle a ensuite rejoint la scène et a fini par prendre Le Cas Pucine dans ses bras. Mais ce n'était pas assez pour certains internautes, qui n'ont pas manqué de l'égratigner sur les réseaux sociaux. Mercredi 11 décembre 2019, Hélène Ségara a donc tenu à faire une mise au point sur son compte Instagram. "Fin de cette magnifique saison... N'en déplaise à certains, j'ai aimé et encouragé CHACUN de nos talents... Parfois, tenter de masquer ses émotions peut prêter à confusion mais je n'allume pas de faux sourire juste pour l'oeil des caméras... Et même si certains ont mal interprété mon émotion d'hier, les personnes présentes sur le plateau ont vu ma complicité avec notre gagnante... Je rêve juste d'un monde où ne pas être premier ne symbolise pas la défaite. Je rêve aussi d'un monde où l'on ne juge pas sans avoir compris ou vu de ses yeux... Cette émission n'est que de l'amour et des bonheurs partagés entre toute notre équipe soudée et nos candidats. Ne pas le voir n'est juste que l'expression de sa propre amertume...", a-t-elle écrit en légende d'une photo d'elle aux côtés d'Eric Antoine, Sugar Sammy, Marianne James et Capucine. Elle a également remercié le public d'avoir été présent et a partagé d'autres photos des coulisses de la finale.

L'émission Incroyable talent a été officiellement renouvelée, comme l'a annoncé David Ginola durant la finale. Reste à savoir si les membres du jury accepteront tous d'être de retour l'an prochain. En attendant, une nouvelle version avec d'anciens candidats est en préparation.