Incroyable talent : La véritable raison du départ de Sophie Edelstein

Sophie Edelstein a fait partie du jury d'Incroyable talent lors des saisons 1, 2, 3, 5, 6 7 et 8. Mais à l'instar de Dave et Andrée Deissenberg, elle n'était pas de retour dans la saison 9 l'année suivante. Invité dans l'émission de Non Stop People L'Instant de luxe ce jeudi 14 mai 2020, son frère Frédéric a expliqué pourquoi.

À l'époque, il avait été dit que la directrice artistique du cirque Pinder était partie pour des "projets personnels" auxquels elle souhaitait consacrer plus de temps. Mais en réalité, un accident serait à l'origine de son départ. "Sophie a décidé de partir, elle l'expliquerait mieux que moi, car elle a fait une répétition pour présenter ses grandes illusions chez Patrick Sébastien, elle est tombée pendant les répétitions et elle s'est abîmé la mâchoire et elle n'avait plus la voix qu'elle avait l'habitude d'avoir. C'est vraiment à cause de ça. Elle ne l'avait jamais dit", a confié le dompteur de fauves. Et de préciser qu'il avait trouvé cela bien que Sophie Edelstein participe à l'émission de M6.

Depuis, Sophie Edelstein s'est expatriée à l'étranger. En 2013, elle est allée à Las Vegas pour présenter un spectacle de grande illusion produit par Alex Goude, animateur de M6 qui a été aux commandes de La France a un incroyable talent. Actuellement, le jury de l'émission est composé d'Hélène Ségara, Marianne James, Éric Antoine et Sugar Sammy. Une édition spéciale est en préparation. Pour l'heure, aucune date de diffusion n'a été annoncée par la sixième chaîne.