Incroyable talent, la bataille du jury : casting, règles du jeu, premières infos

Chaque année, La France a un incroyable talent connaît un grand succès sur M6. Freemantle Media a donc eu l'idée de créer un spin-off de cette émission emblématique, adaptée du format anglo-saxon Got Talent. Ce nouveau format est intitulé La bataille du jury est c'est une création française comme la chaîne l'a expliqué lors de la conférence de presse qui s'est déroulée lundi 9 mars 2020.

Le principe ? Les membres du jury Hélène Ségara, Marianne James, Sugar Sammy et Eric Antoine ont chacun monté une équipe de six talents composée de cinq ex-candidats et d'un talent mystère qui n'a rien à voir avec Incroyable talent. Si deux jurés venaient à choisir le même participant, c'est ce dernier qui choisissait le juré avec lequel il souhaitait partager l'aventure. Les talents se sont ensuite affrontés sous forme de duels. "Dès le début de l'émission, David Ginola annonce un duel, Eric Antoine contre Sugar Sammy par exemple. Eric va choisir un des six membres de son équipe. Et Sugar Sammy pourra ensuite choisir l'un des siens en fonction de celui proposé par l'autre juré. (...) Pour gagner, il faut avoir la majorité des voix. Ce sont les deux jurés neutres qui votent, dans cet exemple ce serait Hélène et Marianne, puis le public présent dans la salle. La personne qui a perdu le duel est définitivement éliminé", a expliqué l'un des membres de la production. Les douze candidats sélectionnés se sont ensuite affrontés lors d'une seconde manche avant la finale, et les duels étaient déterminés par tirage au sort. Le grand gagnant a la chance de remporter les 100 000 euros en jeu.

Pour La Bataille du jury, Hélène Ségara et ses acolytes n'ont pas eu le droit à un Golden Buzzer. En revanche, il y avait la carte Vox Populi. Si l'un des membres du jury sentait que son talent était en danger, il pouvait la sortir afin que seul le vote du public compte. Bien entendu, chaque juré n'en dispose que d'un seule.

Pour l'heure, on ne connaît pas encore tous les candidats de cette nouvelle émission. Mais Purepeople a eu la chance de voir les premières images et peut vous dire qu'il y aura le duo de danseurs Dakota et Nadia (finalistes en 2018), les Die Mobilés (finalistes en 2012), Antonio le magicien gagnant en 2016, le motard Kenny Thomas (2016), le chanteur et comédien Thomas Boissy (2011), les acrobates du duo MainTenanT (2010), les frères Jacquard (2018), Caroline Costa (demi-finaliste en 2008) ou Jean-Baptiste Guégan (gagnant en 2018).

Pour l'heure, aucune date de diffusion n'a été dévoilée.