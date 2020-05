Hélène Ségara dévoile le secret de sa "peau de bébé"...

Hélène Ségara approche de la cinquantaine avec décontraction, bien dans son corps - elle a perdu beaucoup de poids grâce à Weight Watchers - et dans sa tête. La chanteuse rayonne et a accepté de partager ses petits secrets de beauté à Paris Match.

L'interprète des tubes L'amour est un soleil, Il y a trop de gens qui t'aiment, Elle tu l'aimes ou encore Les Vallées d'Irlande a répondu aux questions du magazine Paris Match pour faire le point sur son état d'esprit du moment. L'occasion pour la sympathique Hélène Ségara de faire quelques confidences sur les dessous de son visage radieux. "Je ne bois jamais d'alcool, et je ne fume pas non plus. C'est sans doute le secret de ma peau de bébé", a-t-elle relaté. La star a donc accepté de faire quelques sacrifices sur ses petits plaisirs malheureusement parfois toxiques. Ce n'est pas la première fois qu'elle indique ne pas boire d'alcool puisqu'on a récemment cru qu'elle était ivre sur un plateau télé ! Ce qu'elle s'était empressée de démentir.

Hélène Ségara, qui a toutefois le chocolat noir comme addiction selon son propre aveu, sera de retour sur le petit écran le 18 mai. La star coprésentera une soirée spéciale Les 25 moments inoubliables de La France a un incroyable talent, sur M6. L'occasion pour la juge de l'émission de partager quelques souvenirs avec ses camarades.

Outre ce programme, Hélène Ségara rêve comme beaucoup de Français de pouvoir revoyager ; pendant le confinement elle s'était mobilisée pour lever des fonds en faveur du personnel soignant. Ainsi, la chanteuse ambitionne de pouvoir faire un safari en Afrique avec sa famille...

L'interview intégrale d'Hélène Ségara est à retrouver dans Paris Match, dans les kiosques le 14 mai 2020.