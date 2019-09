Hélène Ségara, endeuillée, annonce "une petite pause" dans sa carrière

Hélène Ségara est une femme en deuil. Le 8 septembre, elle annonçait la mort de son père Bernardo, âgé de 73 ans, par un message sur Instagram. Depuis, la chanteuse de 48 ans a poursuivi ses activités entre concerts et participation à La France a un incroyable talent. L'heure est au recueillement.

Sur son compte Instagram suivi par 50 000 abonnés, la star a posté un message en story dimanche 15 septembre. "Il est temps de faire une petite pause, le temps de vivre auprès de ceux que j'aime ces moments intimes et fragiles que nous traversons tous.... POUR VOUS JE N'AI QUE MON SOURIRE ET MON ESPOIR À PARTAGER. MERCI POUR VOTRE TENDRE SOUTIEN", a écrit l'interprète des tubes Il y a trop de gens qui t'aiment, Elle tu l'aimes ou encore Les Vallées d'Irlande en légende d'une photo d'elle avec son papa.

Deux jours plus tôt, Hélène Ségara se produisait devant environ 5 000 personnes à l'occasion de la 21e édition de la Fête du kiosque, à Croix, dans le Nord. Il s'agissait de l'ultime concert de sa tournée. "Un concert particulier avec le soutien de mes amis @jean_baptiste_guegan @sandquetier @thejokers_fr @ju.ip @zencoiffure Votre énergie m'a donné la force de rester debout pendant que, de là-haut, il me tenait par le bout des ailes... Merci pour vos messages si touchants et nombreux. LOVE", a-t-elle commenté en postant une photo sur Instagram.

Hélène Ségara, dont le père avait divorcé de sa maman Thérèse Kasbarian quand elle avait 8 ans, peut compter sur le soutien de ses fans dans cette période difficile, ainsi que sur leur compréhension. Mais la star peut surtout compter sur son clan, elle qui est la maman de Raphaël (29 ans), Matteo (16 ans) et Maya (15 ans). Au quotidien, nul doute que son mari Mathieu Lecat est aux petits soins pour lui changer les idées.