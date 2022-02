Hélène Ségara en couple avec Mathieu Lecat : photos très rares du discret couple

Depuis plus de 21 ans, Hélène Ségara file le parfait amour avec Mathieu Lecat, musicien français et fils de Didier Lecat (célèbre animateur de l'émission La chasse au trésor). Mais le couple n'est pas du tout du genre à s'exposer. La preuve, ils ne foulent que très rarement le tapis rouge.

C'est en 2011 que les tourtereaux ont été aperçus officiellement ensemble pour la première fois alors que leur mariage date de 2003. Très discrets, les amoureux ont ensuite été aperçus a une soirée en 2013 et puis, plus rien ! Hélène Sagara et Mathieu Lecat ne s'exposent pas, c'est comme ça. Aussi, on sait peu de choses de leur vie privée.

Malgré tout, interviewée sur France 2 en 2016, la chanteuse de 50 ans avait raconté leur rencontre très particulière, notamment le fait qu'elle pensait ne pas plaire à ce beau brun très mystérieux. Finalement, elle a rapidement découvert que Mathieu Lecat était simplement extrêmement timide. Sûre de ses sentiments, la belle brune a alors dû faire une chose qu'elle n'avait jamais faite auparavant pour un homme : le premier pas.

Je l'ai vraiment dragué

Un souvenir qu'elle avait évoqué avec beaucoup d'émotions. "La chose la plus folle que j'ai fait par amour : c'était pour mon mari, c'était de draguer un garçon pour la première fois de ma vie", expliquait-elle, avant de détailler les coulisses de leur rencontre qui avait eu lieu à un dîner organisé pour célébrer son disque de diamant pour l'album Au nom d'une femme (2000). "Je l'ai vraiment dragué, il était tellement timide que je me suis dit qu'il fallait que je fasse un effort parce que je savais qu'il n'y arriverait pas. Je lui ai dit : 'Je ne sais pas avec qui je pourrais danser...' Il m'a répondu: 'Je ne sais pas danser'", ajoutait-elle.

N'écoutant que son courage, Hélène Ségara (âgée de 30 ans à l'époque) n'a pas pour autant abandonné et a continué à faire des avances à ce bel homme alors âgé de 30 ans. Amusée, elle raconte : "Je me suis dit que c'était mal barré, mais voilà, ça fait 15 ans qu'on est ensemble."

Parents de Matteo (17 ans) et Maya (16 ans), Hélène Ségara est déjà maman de Raphaël (né en 1990 d'une précédente union). Interviewée par le magazine Gala en 2014, elle révélait également le secret de son couple avec Mathieu : "On se soutient. Nous sommes comme deux ailes : quand l'une flanche, l'autre redouble d'efforts pour maintenir l'équilibre de notre couple. (...) Il a toujours su me rassurer et me relever dans les moments d'abattement." Le véritable secret de l'amour éternel ?