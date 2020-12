Hélène Ségara : son histoire d'amour avec Damien Sargue, 17 ans à l'époque

Le mardi 8 décembre 2020, Hélène Ségara et les autres jurés d'Incroyable Talent (M6) seront présents pour la demi-finale de l'émission. L'occasion de revenir sur le parcours de vie de la musicienne, notamment sa relation avec son confrère Damien Sargue. Sur le plateau de l'émission L'Instant deLuxe sur Non Stop People, le 13 février 2020, le chanteur de Roméo et Juliette révélait avoir eu "une belle histoire", de "pratiquement deux ans", avec Hélène Ségara.

"On a vécu une belle histoire ensemble. Ça s'est fait comme deux personnes qui se rencontrent et d'un seul coup... il y a quelque chose qui se passe. Pour moi, aujourd'hui, ça ne semble pas problématique, parce que ça s'est beaucoup démocratisé aujourd'hui. Mais Hélène, elle avait seulement 27 ans et moi, j'en avais 17. Pas majeur et vacciné, mais majorité sexuelle faite", avait raconté Damien Sargue, aujourd'hui âgé de 39 ans.

Mais à l'époque, Hélène Ségara approchait la trentaine et lui n'était pas majeur. Une relation qui n'avait pas forcément été perçue d'un bon oeil. "C'était pas compliqué parce qu'Hélène a toujours vécu, j'ai envie de dire, normal. Elle était déjà maman d'un petit garçon qui avait 7 ans à l'époque. Il y avait des paparazzi, mais ça ne nous empêchait pas de bouger, de voyager et de vivre une vie pseudo normal", s'était souvenu l'artiste.

Aujourd'hui âgée de 49 ans, Hélène Ségara est mariée au musicien Mathieu Lecat. Ensemble, ils ont eu deux enfants : Matteo (17 ans) et Maya (16 ans). Par le passé, elle avait accueilli un garçon, Raphaël (né dans les années 1990) né d'une relation passée avec le chanteur Raf.

Après un mariage avec Joy Esther, sa collègue de Roméo et Juliette, Damien Sargue a épousé Emilie Sudre, une danseuse professionnelle en juillet 2017. Ensemble, ils ont accueilli une fille, Billie-Rose (6 ans).