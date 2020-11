Hélène Ségara : Son fils harcelé à l'école, elle partage un souvenir douloureux

Depuis les années 1990, la chanteuse Hélène Ségara mène une jolie carrière dans la musique. A une époque, sa notoriété était telle que cela lui a causé quelques problèmes à la maison. Son fils, Raphaël, subissait alors à l'école les commentaires, les remarques et la pression de ses camarades à cause de sa célèbre maman.

Invitée de l'émission Je t'aime etc. le 5 novembre sur France 2, Hélène Ségara a été très sensible au thème du jour qui concernait le harcèlement scolaire. L'occasion pour l'interprètes des tubes Elle tu l'aimes, Tu vas me quitter ou encore L'amour est un soleil d'évoquer une anecdote personnelle bouleversante. "Lui, il était arrivé à un stade où il ne voulait plus du tout qu'on sache que j'étais sa mère dans l'école. Il me demandait de ne plus venir le chercher. T'imagines, C'était dans les années Il y a trop de gens qui t'aiment [son énorme tube sorti en 2000 sur l'album Au nom d'une femme, NDLR]. Ça, pour lui, c'était pas possible", a-t-elle raconté. A l'époque, son fils né d'une précédente relation n'avait que 10 ans et était donc à l'école primaire. Les années collège ont sans doute été encore pires...

Hélène Ségara, qui a une très belle relation avec Raphaël - mère et fils ont vécu une période financière très difficile à une époque -, a également relaté une autre anecdote sur son garçon. "Un jour, un garçon lui a dit : 'Demain, tu vas aller dans la chambre de ta mère. Et si tu vois une bague, tu me la ramènes.' Et il avait pris une de mes bagues ! Je m'en suis aperçue, bien entendu. Il a fallu que je lui demande : 'Où est passée cette bague ?' Il ne voulait pas lâcher le morceau, il avait peur d'avoir des ennuis etc.", a-t-elle ajouté. D'ailleurs, Hélène Ségara a aussi relaté qu'elle-même a connu le harcèlement de la part d'un ado quand elle était petite fille et vivait en HLM avec ses parents. Alors que son père l'avait appris, ce dernier avait ensuite découvert que le harceleur de sa fille était un enfant battu et avait eu pitié de lui et promis de l'aider s'il continuait à se faire battre.

Nul doute que la chanteuse et juge de La France a un incroyable talent a utilisé cette expérience pour redoubler d'écouter et de vigilance avec ses autres enfants. Hélène Ségara est aussi la maman de Matteo, né en 2003, et Maya, née en 2004, issus de son union avec Mathieu Lecat.