Henri Sannier paralysé des jambes et des mains : réapparition miracle, le journaliste remarche !

Le voilà, enfin, tiré d'affaire ! Victime d'une neuropathie qui l'a longtemps empêché de marcher, Henri Sannier est apparu en pleine forme sur le plateau du Téléthon, le samedi 3 décembre 2022, pour en dire plus sur l'évolution de son état de santé. La France entière était en état de choc en apprenant qu'il était paralysé des bras et des jambes en 2021... voilà que le journaliste est parvenu à prendre la parole, lors de la 36e édition de l'événement caritatif, entouré de Kev Adams, de Claude Sérillon, de Sophie Davant, de Patrick Chêne et de Michel Drucker.

Je n'attends qu'une chose, c'est de refaire du vélo

"Je n'ai jamais été malade de ma vie, et là, à plus de 70 ans, j'ai attrapé une maladie auto-immune, rappelle-t-il. On se retrouve allongé, on ne marche plus pendant un an et demi à deux ans, et là je reprends. J'ai réussi à reprendre parce que d'abord, dans la tête il faut être fort. Et j'ai été aidé par beaucoup de gens. J'ai essayé de comprendre ce que j'avais. On m'a dit : 'Cette maladie là, tu as tes anticorps qui se liguent contre toi, qui sont dans le plasma mais qui t'attaque'. Alors je viens tous les mois à Paris me faire une plasmaphérèse, avec des gens extraordinaires et compétents. Et je les remercie du fond du coeur. Je n'attends qu'une chose, c'est de refaire du vélo."