Henri Sannier paralysé des jambes et des mains : "C'est dur de garder le moral"

Si les médecins n'ont pas tout de suite trouvé la nature du mal dont souffrait Henri Sannier, ce dernier a vite été hospitalisé en urgence, au mois de juillet. Le verdict est tombé : il s'agit d'une neuropathie. Aujourd'hui, malgré sa santé fragilisée, l'ancien présentateur, fan de cyclisme, a assuré faire "le maximum pour ne pas se laisser aller".

"C'est dur de garder le moral quand on ne peut pas marcher", a confié celui qui est enfermé dans un fauteuil roulant et a perdu 8 kilos depuis sa convalescence ! Pour récupérer des forces, Henri Sannier peut compter sur la présence de sa famille : son épouse, sa fille et ses petits-enfants, Alice et Louis-Henri.