Henry Thomas : L'enfant star de E.T. arrêté en état d'ivresse

Son nom ne vous dit peut-être rien mais son visage est inoubliable : Henry Thomas, l'enfant star du cultissime film E.T. l'extraterrestre, de Steven Spielberg. Sorti en 1982, le film mettait en scène un extraterrestre et son meilleur ami, Elliott – Henry Thomas, alors âgé d'à peine 10 ans. Celui qui jouait le frère de Drew Barrymore a bien grandi et c'est en état d'ébriété qu'il a été arrêté par la police de l'Oregon dans sa voiture à l'arrêt, comme le rapporte le site américain TMZ.

Ce lundi 21 octobre 2019, vers 20h30, les policiers de la ville de Tualatin, dans l'Oregon, ont reçu un appel d'un motard pour signaler un véhicule stationné au milieu d'une intersection. Arrivés sur place, ils ont eu le plaisir de découvrir l'acteur de 48 ans endormi au volant et ils ont dû le réveiller et le tirer hors de la voiture. Après avoir fait des tests qui ont révélé son taux d'alcoolémie supérieur à la limite légale, il a été transporté à la prison du comté de Washington où il a passé une nuit d'avant d'être relâché sous caution le mardi matin. TMZ s'est fait un plaisir de publier les photos d'identité judiciaire d'Henry Thomas prises avant que la police place l'acteur en cellule de dégrisement.

En 1983, Henry Thomas a remporté le prix du film "Le plus prometteur des nouveaux rôles aux grands rôles" aux British Academy Film Awards. Il a ensuite décroché quelques rôles dans des films comme Légendes d'automne ou Gangs of New York. Plus récemment, il tenait le rôle de Hugh Crain aux côtés de Carla Gugino dans la série d'horreur The Haunting of Hill House (Netflix).