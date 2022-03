Hervé (L'amour est dans le pré) dénudé : Stéphanie partage une photo étonnante de l'agriculteur

La 58e édition du Salon de l'agriculture a fermé ses portes ce dimanche 6 mars 2022 à Paris. Et le bilan est plutôt positif après deux années de vide causées par la crise sanitaire. De nombreux agriculteurs ont réussi à faire de bonnes affaires avec les 500 000 entrées comptabilisées depuis le 26 février. Parmi eux figuraient notamment quelques personnalités de L'amour est dans le pré. En effet, le Salon de l'agriculture est un rendez-vous à ne pas manquer pour bon nombre d'entre eux, comme Pierre et Frédérique, Claire et Sébastien ou encore Hervé et Stéphanie. Ces derniers étaient d'ailleurs apparemment tout émoustillés à l'idée de passer le week-end à Paris.

En effet, en story Instagram, les amoureux qui se sont rencontrés sur le tournage de l'émission de Karine le Marchand en 2021 ont révélé avoir passé la nuit à l'hôtel. L'aide-soignante de 40 ans en a profité pour immortaliser l'éleveur de vaches laitières de 43 ans à la sortie de sa douche. Il y apparaît très à l'aise sans lunettes et torse nu, simplement vêtu d'une serviette pour recouvrir ses parties intimes. Un cliché plutôt étonnant à retrouver dans notre diaporama.

Hervé et Stéphanie prouvent qu'ils n'ont plus aucun mal à s'afficher complices sur les réseaux sociaux après des mois à se préserver pour le bien de L'amour est dans le pré. "On s'était empêchés de sortir, de se montrer en public, pour se protéger et être tranquilles. On s'est empêchés de faire les courses à deux, par exemple. Si les gens nous avaient vus ensemble, ils auraient compris, et avec Internet où tout va très vite, l'information aurait pu être vite diffusée et ça aurait spoilé la fin", avait confié Hervé au Parisien en novembre dernier.

Libérés de ce poids, Hervé et Stéphanie peuvent vivre leur amour au grand jour. Et tout semble rouler pour eux. Lors du bilan de l'émission avec Karine Le Marchand, ils expliquaient vouloir par exemple acheter ensemble un bien immobilier. Pour cela, l'animatrice leur avait-même promis l'aide de Stéphane Plaza. Et c'est "avec plaisir" que ce dernier a accepté, malgré la demande exigeante du couple. "On veut quelque chose de très simple et compliqué à la fois. Surface maison : 130 mètres carré. Pour l'instant on est deux, voire un bébé plus tard. Le point principal, c'est que ce ne soit pas loin de la ferme. Il faudrait que ce soit dans la commune de Courcelles-sous-Thoix. Sept kilomètres déjà c'est pas mal", avait expliqué l'agriculteur.