"On a feinté le public..." : Hervé et Stéphanie (L'amour est dans le pré) s'expliquent

Avec sa belle Stéphanie, il forme LE couple de la saison. Hervé s'est attiré la sympathie d'une grande majorité des téléspectateurs de L'amour est dans le pré. L'éleveur de vaches allaitantes en Picardie vit aujourd'hui pleinement son bonheur avec Stéphanie, sa prétendante dans l'émission de M6. Mais entre le tournage et la diffusion des épisodes, il y a un décalage. Durant des mois, Hervé et Stéphanie ont usé de stratagèmes pour préserver leur relation des curieux et ne pas spoiler la fin du programme. Auprès de nos confrères du Parisien, il raconte.

"Pendant longtemps, ceux qui me connaissaient me demandaient quand j'allais passer à la télévision et ce qu'ils allaient voir. Mais j'avais un contrat de confidentialité avec la production et je ne pouvais donc rien dire. Au fur et à mesure, le décalage s'est raccourci et, là, ça y est, on est dans le temps réel", confie l'agriculteur de 43 ans. Et en plus de ne rien révéler à ses proches, il a pris soin de ne laisser aucun indice aux téléspectateurs : "Jusque-là, on s'était empêchés de sortir, de se montrer en public, pour se protéger et être tranquilles. On s'est empêchés de faire les courses à deux, par exemple. Si les gens nous avaient vus ensemble, ils auraient compris, et avec Internet où tout va très vite, l'information aurait pu être vite diffusée et ça aurait spoilé la fin. Je voulais garder le mystère jusqu'au bout."

Hervé et Stéphanie paparazzés