Hilona (Objectif Reste du monde) blessée et au plus mal : "Je suis en train de dépérir"

Nouvelle émission en préparation, pour W9. Actuellement est tournée Objectif Reste du monde. Un programme qui a semble-t-il pour but de qualifier les candidats qui participeront à la prochaine saison des Marseillais VS Le Reste du monde. Hilona est au casting et malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu.

Le 28 mars 2021, l'ancienne compagne de Julien Bert s'est dévoilée sur Snapchat avec une minerve. De quoi inquiéter ses abonnés. Très vite, Hilona a expliqué pour quelle raison elle n'était pas au meilleur de sa forme. On a donc appris qu'elle s'était fait un torticolis. "Je croyais que mon torticolis s'arrangeait, au final absolument pas. J'ai un torticolis aggravé. Je suis obligée de me faire des piqûres dans le cul et tout. C'est fantastique", a-t-elle tout d'abord expliqué.

Hilona a ensuite fait part de son mal-être : "C'est mon corps qui réagit à mon état psychologique; Donc vous imaginez mon état psychologique. Je suis en train de dépérir tout simplement. Mais ça va aller, ça va bien se passer. Je vais aller me reposer. (...) Je vais me battre, je ne lâche rien même blessée, on y arrive. Ce tournage est juste incroyable. C'est très tendu, niveau nerfs il faut tenir. Mais c'est une aventure de ouf."

Reste à savoir combien de temps encore la candidate âgée de 25 ans tiendra dans cette aventure. En plus de la compétition qui doit être difficile, Hilona doit faire face à son ex Julien Bert. Aux dernières nouvelles, les relations étaient plutôt tendues entre les anciens tourtereaux. Peut être qu'Objectif Reste du monde leur permettra de repartir du bon pied.