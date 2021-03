Hugh Laurie méconnaissable : barbe XL et crinière folle, son look surprend !

Le confinement et le couvre-feu ne manquent pas d'impacter fortement le moral (et le style) de tous, y compris le médecin bourru de la série Docteur House. Le 13 mars 2021, Hugh Laurie a été aperçu dans un parc de Londres totalement... méconnaissable ! Cheveux gris en pagaille et barbe digne de Tom Hanks dans le film Seul au monde, l'acteur britannique de 61 ans a été surpris avec un look très "sauvage" en compagnie de son chien (voir diaporama).

Mais après tout, qui pourrait lui jeter la pierre en ces temps difficiles ? D'autant que l'époux de Jo Green va devoir attendre encore un peu avant de pouvoir se rendre chez le coiffeur ou chez le barbier. Pour rappel, le gouvernement britannique a annoncé que la réouverture "éventuelle" des salons de coiffure pourrait être programmée à la mi-avril. Espérons que Boris Johnson ne change pas une nouvelle fois d'avis d'ici là...

Capable d'être à la fois chic mais aussi plus wild, Hugh Laurie avait auparavant confié toute l'admiration qu'il portait aux Américains et à leur prestance en toutes circonstances. En 2015, il déclarait ainsi à l'Irish Independent : "Quel que soit leur travail, les hommes américains sont impeccablement soignés. Leurs cheveux sont séchés au sèche-cheveux et ils semblent tous porter un peigne dans leur poche. J'ai récemment dîné avec George Clooney; il était impeccable. Vous ne voyez pas ce genre de choses en Angleterre."