Hugo Lloris marié plusieurs fois à Marine : photos avec sa femme, somptueuse dans ses robes

S'il y a bien un joueur qui symbolise cette équipe de France conquérante et victorieuse, c'est bien Hugo Lloris. Le gardien de but s'est construit une carrière phénoménale et il est en passe de devenir le footballeur avec le plus de sélections de l'histoire des Bleus, dépassant la légende Lilian Thuram, qui s'est arrêté à 142. Après Olivier Giroud devenu seul meilleur buteur de la sélection, cette génération montre bien qu'elle a quelque chose en plus. Reconnu comme l'un des meilleurs gardiens de la planète, l'homme de 35 ans originaire de Nice puise aussi sa force dans l'amour de ses proches et notamment celui de sa femme, Marine. Inséparables, les deux tourtereaux sont ensemble depuis le lycée.

Une magnifique histoire d'amour qui s'est concrétisée avec l'arrivée dans leur vie de leurs trois enfants, Anna-Rose (12 ans), Giuliana (8 ans) et le petit dernier Léandro (3 ans). Deux ans après l'arrivée de leur aînée, Hugo Lloris et sa femme décident de se marier, lors d'une belle cérémonie qui s'est tenue à l'église Saint-François-de-Paule, dans le Vieux-Nice le 6 juillet 2012. Un beau moment en toute discrétion et dont très peu de photos sont sorties dans la presse. Pour compenser cela, Marine Lloris a pris l'habitude depuis deux ans de partager un cliché pour fêter l'anniversaire de cet évènement. En 2021, pour les 9 ans de leur mariage, elle a publié une photo prise dans l'église où l'on peut voir la sublime robe qu'elle portait ce jour-là. "Toi et moi", avait-elle simplement en commentaire.