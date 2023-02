Hugo Lloris : Sa fille Anna-Rose (12 ans) lui ressemble comme deux gouttes d'eau !

C'est les vacances, même en Angleterre ! Du moins, les vacances pour les enfants, puisque pour les footballeurs, la saison bat son plein de l'autre côté de la Manche et les stars de l'équipe de France sont toutes sur le pont. Malheureusement pour lui, Hugo Lloris s'est blessé il y a une dizaine de jours lors d'un match avec son club de Tottenham. "Nous sommes déçus pour Hugo qui est blessé [...]. Il a besoin d'une bonne récupération, sans doute de cinq à sept semaines avant de revenir avec nous", a déclaré l'entraîneur adjoint de l'équipe basée à Londres, Christian Stellini.

Une bien mauvaise nouvelle qui n'a pas bousculé les plans de sa femme, Marine Lloris, qui a tout de même profité des vacances de leurs enfants pour les emmener au soleil. Très proche de son mari, la jolie brune de 36 ans est l'heureuse maman de trois beaux enfants. Leur fille aînée, Anna-Rose (12 ans) est née deux ans avant le beau mariage d'Hugo Lloris et sa femme, lors d'une cérémonie à Nice, la ville dont il est originaire. Les deux tourtereaux ont ensuite accueilli la petite Giuliana (8 ans) et enfin Léandro (3 ans), qui ont tous fait le déplacement jusqu'au Qatar pour soutenir les Bleus en décembre dernier.

Des vacances au soleil et sous les palmiers

Très active sur Instagram, où elle est suivie par près de 170 000 abonnés, Marine Lloris a partagé plusieurs photos (qui sont à retrouver dans le diaporama) des belles vacances qu'elle a passées avec ses filles. Dans sa story, la jolie maman a notamment publié une photo d'Anna-Rose sur laquelle on peut se rendre compte qu'elle ressemble beaucoup à son père ! Lunette sur le front et téléphone à la main, la jeune fille passe un bon moment au soleil et sous les palmiers. "Ma teenager", écrit sa mère, en ajoutant un emoji coeur rouge. La petite Giuliana est également présente et elle s'éclate le long de la plage. "Trésor", la qualifie Marine, visiblement très proche de ses filles. Un beau moment en famille et il semblerait même que Léandro soit de la partie, comme on peut le voir sur une autre photo.

De belles vacances pour Marine Lloris et ses enfants, qui s'éclatent au soleil, loin de la grisaille londonienne !