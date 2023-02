Hugo Manos et ses interventions de médecine esthétique : cette pratique à laquelle il est accro

À le voir aussi confiant sur ses réseaux sociaux, allant parfois jusqu'à se dévoiler presque nu, on ne se douterait pas qu'Hugo Manos n'a pas toujours été très à l'aise avec son corps. Lorsqu'il était plus jeune, le jeune homme de 33 ans a même longtemps été complexé. "J'étais le petit maigrichon avec lequel personne ne voulait être copain !", a-t-il confié lors d'une interview pour le magazine Public, paru le 10 février 2023. Pour se sentir moins isolé des autres, Hugo Manos a alors trouvé une parade : prendre exemple sur "les gens musclés" qui étaient selon lui davantage "respectés, désirés". "J'ai travaillé là-dessus pour renvoyer une autre image", a-t-il reconnu.

Depuis ce déclic, l'ancien chroniqueur de TPMP People n'a jamais cessé de faire du sport. Pire encore, cela est devenu une obsession et Hugo Manos est aujourd'hui encore toujours à la recherche de la silhouette parfaite. "Je suis intransigeant avec moi-même, ce qui est fatigant. Je fais au moins une heure de musculation par jour. J'aimerais ne plus me mettre cette pression constante", a-t-il expliqué à nos confrères. C'est sans doute cette envie d'être irréprochable qui l'a également dirigé vers la médecine esthétique à un jeune âge. "Je fais de la médecine esthétique depuis mes 24 ans", a-t-il admis, assurant que cela "reste très maîtrisé". Le beau gosse a en effet recours à des "injections sous les yeux" depuis des années.

Je suis un vieux dans un corps de jeune

L'influenceur sportif d'origine franco-grecque n'en a toutefois que faire du qu'en dira-t-on. Il l'a bien prouvé en s'affichant pleinement avec l'animateur Laurent Ruquier, de 26 ans son aîné et avec qui il est depuis 5 ans. Mais pour Hugo Manos, cela n'a jamais été un problème entre eux. "Les premiers moments ensemble ne m'ont fait sentir aucun décalage. C'est peut-être cette singularité qui m'a donné envie de construire quelque chose. Je ne serais pas bien avec quelqu'un de mon âge", estime-t-il dans les pages de Public. Et d'ajouter : "La plupart des gens que je côtoie sont plus âgés que moi. Il faut dire que je suis un vieux dans un corps de jeune ! Une question d'expériences qui font grandir plus vite...".