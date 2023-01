Ici tout commence : Une actrice "brûlée au 3e degré", elle dévoile une photo inquiétante

Sur la plage abandonnée, coquillage et crustacés. Et gros coup de soleil également ! Le 18 janvier 2023, une actrice d'Ici tout commence a partagé une photo impressionnante et effrayante en story Instagram. Attention les yeux.

Elle fait partie de l'aventure Ici tout commence depuis la toute première saison, qui a débuté en novembre 2020. Pola Petrenko incarne Charlène Teyssier et doit donc se rendre en Camargue quand elle est en tournage. Mais, quand elle n'est pas sur le plateau, la divine blonde en profite parfois pour voyager. Ceux qui la suivent savent qu'elle est notamment partie à Dubaï. Et, récemment, c'est pour les Maldives que l'actrice s'est envolée. Un voyage qu'elle partage en story Instagram.

Ainsi, le 18 janvier, les internautes ont pu découvrir des photos sur lesquelles elle pose avec un pull-combi et un bas de maillot de bain. Venant de plonger, c'est avec les cheveux et le haut mouillé qu'elle est apparue. Des clichés très sexy. Elle a ensuite dévoilé des images d'une plage privée, avec une mer bleue turquoise. De quoi en faire rêver plus d'un. Une fois sa baignade terminée, Pola Petrenko a souhaité se reposer un peu et se dorer la pilule. Mais avant cela, elle n'a pas manqué de se tartiner de crème solaire, indice 70 s'il vous plaît.

Mais le produit était semble-t-il inefficace sur Pola Petrenko. Après avoir dévoilé qu'elle avait profité d'une séance de massage, la jeune femme a publié une photo sur laquelle on peut la voir en peignoir et... avec le visage tout rouge. "Brûlée au 3e degré. Forcément, ce qui devait arriver arriva", peut-on lire en légende de la publication. Un message accompagné d'émoji écrevisses. On imagine donc que désormais, c'est à l'ombre que l'actrice d'Ici tout commence se détendra, afin de ne pas aggraver la situation. Espérons pour elle qu'elle avait prévu un tube de Biafine dans sa valise, auquel cas, on lui souhaite bon courage.