Ici tout commence : Une actrice officialise son couple avec un comédien et grand champion, il est canon !

Le 14 février 2023, l'une des actrices d'Ici tout commence (TF1)) a révélé qu'elle était en couple. La jeune femme a même dévoilé l'identité de l'élu de son coeur en story Instagram, à l'occasion de la Saint-Valentin.

Depuis la saison 1 de la série à succès, Catherine Davydzenka incarne Hortense. Si dans la fiction, les téléspectateurs de TF1 connaissent tout de la vie amoureuse de son personnage et de son couple qu'elle forme avec Mehdi (incarné par Marvin Pellegrino), son interprète est bien plus discrète en ce qui concerne sa vie privée. Mais le 14 février, la belle blonde a fait tomber le masque après avoir découvert une belle surprise de son amoureux. En rentrant, l'actrice a découvert une belle table dressée aux couleurs de l'amour. Son amoureux a misé sur une nappe blanche et rouge, sur des fleurs, des bougies et des coeurs (en papier ?) positionné dans les assiettes. "Rentrer et voir ça...", peut-on lire en légende de la publication.

Sur la story suivante, Catherine Davydzenka a dévoilé le visage de celui qui fait battre son coeur. Le charmant brun, qui était vêtu d'un costume beige trois pièces pour l'occasion, porte un plat. Un jeune homme que la star d'Ici tout commence n'a pas manqué de mentionner L'occasion de découvrir qu'il se prénomme Sacha Ull. Sur sa page Instagram, il se décrit comme un comédien. Le mois dernier par exemple, il a tourné dans un court-métrage baptisé l'Envieux.